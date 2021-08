Dipsalut ha impulsat una nova campanya de sensibilització dins el Programa de seguiment de vigilància del mosquit tigre, amb el lema Que no n’hi hagi depèn de tu. Aquesta campanya s’ha implantat als municipis de l’Alt Empordà per conscienciar la ciutadania. Una de les novetats d’enguany és la creació d’una aplicació per al telèfon mòbil que es diu Mosquito Alert. L’objectiu és que si alguna persona es troba amb un mosquit tigre, li faci una fotografia i l’enviï a través de l’app. D’aquesta manera, s’ajudarà els científics a estudiar i controlar els mosquits. En aquesta campanya, també s’informa que, a Catalunya, el mosquit tigre pot transmetre malalties com el Dengue, Chikungunya i Zika. A més, també es donen alguns consells per evitar les acumulacions d’aigua, no deixar criar el mosquit tigre i, així, poder-lo controlar.