L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha avisat que el 2050 calculen que hi haurà més plàstic que peixos en el mar. El seu director, Damià Barceló, ha detallat que la crisi sanitària de la Covid-19 ha implicat la generació de més residus de plàstic per l'ús massiu de guants, mascaretes i material mèdic. Barceló ha detallat que per cada PCR que es fa, es generen 37 grams de plàstic. "A l'agost del 2020 ja s'havien generat 15.000 tones de plàstic a tot el món només a causa de les PCR", ha detallat el director de l'ICRA. Per això ha plantejat augmentar l'ús de plàstics biodegradables i desenvolupar més legislació en aquest àmbit.

De fet, Barceló ha puntualitzat que cada vegada que es fa una PCR es generen 37 grams de plàstic. El director de l'ICRA ha assegurat que a l'agost del 2020 s'havien generat 15.000 tones de plàstic arreu del món només fent proves PCR. Per posar fi a aquesta presència de plàstics, Barceló ha proposat augmentar l'ús de materials biodegradables i eliminar aquells que siguin d'un sol ús. També aposta per legislar aquest àmbit i ha demanat la implicació de la societat i les ONG per intentar aturar la presència dels plàstics a l'aigua.

Per altra banda, el director de l'ICRA aposta que repetir molts programes de vigilància de microplàstics. Damià Barceló ha detallat que aquests programes haurien d'incloure professionals de diversos àmbits com ara la química, l'ecologia, l'ecotoxicologia, la hidrologia o la hidromorfologia. Aquests programes es podrien anar renovant aplicant els últims coneixements i tecnologia per identificar nous elements contaminants, com ara els nanomaterials. Per altra banda, el director de l'ICRA també ha apuntat cap a una millora en el tractament de les aigües residuals.

Més enllà de la presència dels plàstics a l'aigua, Damià Barceló ha detallat que el problema no és només l'augment de plàstic a l'aigua, sinó la disminució d'aquesta als rius a causa de la sequera que genera el canvi climàtic. Això fa que cada vegada l'aigua dels rius estigui més contaminada.

Damià Barceló ha anunciat aquest pronòstic sobre els nivells de contaminació de plàstics en el seu nomenament de doctor honoris causa a la Universitat de Lleida. La cerimònia s'ha fet aquest dimecres 23 de juny.