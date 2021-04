Així seran els habitatges en l'era del canvi climàtic

Donat el futur climàtic que espera a molts països europeus d'aquí a poques dècades, un grup d'enginyers espanyols ha dissenyat habitatges concebuts per a viure en aquests ambients extrems. Es tracta de petits mòduls autosuficients i que gairebé no causen petjada ecològica. És un concepte que indica per on pot anar la idea de l'habitatge en un futur pròxim.

Moltes cases del futur s'hauran d'instal·lar en deserts. Per a adaptar-se a les seves condicions climàtiques, seran portàtils, estaran envoltades d'un oasi artificial, tindran plaques solars, dessalinitzadores pròpies i s'uniran en petites comunitats protegides per grans murs.

En un escenari límit, en el qual regnin les altes temperatures i cada vegada siguin més comunes els esdeveniments extrems i els desastres naturals, els humans hauran d'adaptar-se a aquestes condicions. Una d'aquestes adaptacions haurà de centrar-se en la pròpia llar.

Els arquitectes de W-LAB han desenvolupat una proposta d'hàbitat perfecte per a aquest futur en el qual predominaran els climes càlids i àrids, incorporant biomaterials, solucions transportables i configuracions que promoguin la vida en comunitats petites i resilients.

"Volíem saber com seria viure en un escenari post canvio climàtic en el qual regnaran els climes extrems", assenyalen els promotors de la iniciativa en un post d'Instagram, en el qual recorden que gran part de la Unió Europea "estarà coberta per deserts".

Aquests enginyers consideren que l'única manera de sobreviure en aquest escenari serà aconseguint que la població sigui totalment autònoma mitjançant l'ús d'estructures que els permetin crear els seus propis recursos del no-res.



Productors de recursos, en comptes de consumidors

"Les arquitectures d'autosuficiència totalment desvinculades de les xarxes generals de subministrament seran molt valorades per l'escassetat de recursos", afirma W-LAB, que considera que "en el futur, perquè puguem prosperar, els edificis haurien de convertir-se en productors actius d'energia i recursos, en lloc de consumidors passius".

Per a dissenyar aquest projecte, el grup d'enginyers ha realitzat una sèrie de simulacions computacionals que els ha permès recrear l'escenari climàtic que afrontarem durant les pròximes dècades.

Per a aquest assaig de disseny post-canvi climàtic, s'han utilitzat eines d'anàlisi solar, fent ús de recursos de tecnologia simple o més tradicionals, així com potenciant els materials de bio-construcció, perquè consideren que són ideals per a poder fer front a aquests problemes i donar solucions a futur més sostenibles i flexibles, que s'adaptin a la calidesa extrema.

En el concepte ideat per aquest equip d'arquitectes figuren assentaments en grups petits, en un poblat envoltat de vegetació artificial i en el qual cada petita caseta (de només un pis) es pugui traslladar en qualsevol moment.

Es tracta de cabines portàtils que es puguin recolzar sobre el terreny, sobre pilots cargolats, en lloc de ser construïts directament en ell. "Poden deslligar-se i no deixar marca en el terreny reduint, encara més la seva petjada en el medi ambient", assenyala l'empresa.

I seran molt petits. Si alguna cosa ha mostrat la pandèmia és que és necessari reduir la massificació de població en tots els seus vessants. Per aquesta raó, els futurs assentaments haurien de planificar-se "més petits, no massificats, sostenibles, autosuficients i hiperconnectats tecnològicament, per a oferir unes condicions de vida més saludables i de major qualitat als seus habitants".

Els materials amb els quals estiguin construïts seran reutilitzats o reciclats i estaran basats en la fusta de les plantes d'atzavara americana, coneguda com la fusta del desert, per la seva gran resistència a climes àrids, mentre que els elements metàl·lics estaran construïts en base d'alumini, que és més reciclable.



Poblats ecològics

Els enginyers plantegen una distribució radial de mòduls habitables, de baixa altura, amb la intenció de delimitar un espai central protegit per a activitats comunitàries exteriors.

El poblat estarà envoltat de murs baixos que contribuiran a protegir dels forts vents i la radiació solar, i a més, serà clau la presència de vegetació i altres elements d'ombra.

"Els nostres estudis de dinàmiques de vent confirmen l'eficàcia dels palmerars i la vegetació desèrtica per a reduir la força del vent en un territori amb alta exposició", assenyala l'equip, que recorda que "els cinturons verds serveixen de filtre a partícules en suspensió i a més donen recer".

"Aquests elements ens permetran crear espais protegits, integrats al voltant d'un oasi artificial, proveït amb aigua provinent d'una dessalinitzadora solar i un sistema de captadors de boires, que contribuirà a millorar el confort exterior, i a reduir la temperatura al voltant de l'assentament", assenyalen.

Aquests poblats futurs hauran de ser autosuficients, atès que els recursos mundials començaran a escassejar. Així, proposen que l'interior dels habitacles puguin funcionar a parts iguals com a hivernacles on plantar i recol·lectar plantes de consum humà.

Cada casa comptaria amb plaques solars i aerogeneradors per a obtenir energies renovables que es puguin emmagatzemar en bateries instal·lades sota el subsòl de la casa. I per a obtenir aigua potable, els enginyers aposten per instal·lar captadors de boires, dessalinitzar l'aigua de la mar amb energia solar i tractar la salmorra resultant de la dessalinització.