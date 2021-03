Figueres commemora el Dia Mundial de l'Aigua repartint ampolles d'aigua pública

Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, que es commemora aquest dilluns 22 de març, l'Ajuntament de Figueres vol potenciar el que significa l'aigua per a les persones, el seu veritable valor i de com podem protegir millor aquest recurs vital.

Per aquest motiu, amb l'empresa pública Fisersa, es repartiran ampolles d'aigua de Figueres aquest dijous, 25 de març, coincidint amb el mercat de la fruita i la verdura. Es muntarà una paradeta a la plaça Doctor Ernest Vila (a la font lluminosa) amb l'objectiu de conscienciar sobre el valor de l'aigua i la importància de beure aigua de l'aixeta, ja que és un hàbit saludable, econòmic i ecològic. La parada s'instal·larà de les 9 del matí a la 1 del migdia. També se sortejarà un mes gratuït d'aparcament a les zones blaves de la ciutat.

A banda de promoure que es begui aigua de l'aixeta, es vol donar a conèixer la bona gestió i tractament de l'aigua potable al municipi a través de l'empresa municipal Fisersa.

Fisersa és una de les primeres empreses públiques a l'hora de gestionar l'aigua, amb més de 100 anys de gestió pública de l'aigua a la ciutat. Fisersa és l'encarregada de la gestió i del tractament de l'aigua potable al municipi, amb l'aigua procedent majoritàriament de la serra de les Salines i del puig de Bassegoda gràcies a l'embassament de Boadella.

Fisersa també treballa també per la sensibilització i conscienciació del cicle de l'aigua, i per aquest motiu, coincidint l'any passat amb el dia mundial de l'aigua, es va dissenyar un mural il·lustratiu sobre el cicle de l'aigua, fet per l'artista figuerenca Wäwä.