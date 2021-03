Del «Be water, my friend» a altres frases per reflexionar sobre l'aigua

Deia el mític Bruce Lee, llegenda de les arts marcials, que fóssim com l'aigua («'Be water, my friend'»), perquè l'aigua pot fluir i també pot colpejar, l'aigua es caracteritza per no tenir forma, simplement s'adapta a la del seu recipient.

És sorprenent que l'aigua, la simple unió de dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen, sigui un compost tan extraordinari, es comporti de maneres tan diferents i jugui un paper tan crucial en les nostres vides. Estem fets d'aigua, ens envolta, en depenem, però, no obstant, de vegades oblidem que és un recurs limitat i amenaçat.

«L'aigua, l'aire i la neteja són els principals productes de la meva farmàcia», Napoleó Bonaparte



Lamentablement la diarrea infantil –associada a l'escassetat d'aigua, sanejaments inadequats i aigües contaminades– causa la mort a 1,5 milions d'infants cada any. (OMS/UNI CEF 2019)

«L'aigua és la força motriu de tota la natura»,

El visionari del Renaixement, admirador de la naturalesa, deixava clar en la seva afirmació que l'aigua és la base de la vida a la Terra.

L'escriptor, dibuixant i humorista El Perich sabia que moltes vegades l'humor és la millor manera de comunicar coses serioses. «La beguda més perillosa és l'aigua, et mata si no en beus», Una realitat preocupant ja que com ell mateix afirmava: "L'aigua i la terra, els dos fluids essencials dels quals depèn la vida, s'han convertit en llaunes globals d'escombraries". Segons Greenpeace, es llancen al mar uns 200 quilos de plàstic per segon i el 2050 els oceans tindran més plàstic que peixos.

«Oblidem que el cicle de l'aigua i el cicle de la vida són un mateix»,