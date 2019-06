Els càmpings gironins busquen solucions energètiques alternatives

L'Associació de Càmpings de Girona ha impulsat una jornada amb l'objectiu de buscar solucions energètiques alternatives per al sector. Una iniciativa que respon a la preocupació dels càmpings gironins de ser cada vegada més respectuosos amb l'entorn i a la voluntat de l'entitat de continuar avançant en la sostenibilitat ambiental i d'implementar mesures que contribueixin a reduir l'efecte del canvi climàtic i a mitigar els elevats costos de l'energia.

La jornada es va dur a terme ahir dijous al càmping Solmar de Blanes, en el marc de la celebració del 50 aniversari de l'establiment, i va comptar amb l'assistència del Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joaquim Ferrer, que també va visitar diversos càmpings de la demarcació. També hi va participar l'assessor energètic a Energy Tools, Francesc Ballús; el cap de gestió tècnica de projectes i Manteniment de Repsol Butà a Catalunya i Balears, José Luis Pardos; i el director del Càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, Toni Castellar que va exposar la seva experiència en sistemes de subministrament d'energia alternatius per als càmpings com ara la instal.lació de plaques fotovoltaiques. Pere Guerra, expert energètic, membre de la comissió d'energia de PIMEC i ex membre de ANPIER ( l'Associació Nacional de Productors Fotovoltaics) va ser l'encarregat de moderar l'acte.

Durant la seva intervenció, el Secretari d'Empresa i Competitivitat va instar als càmpings, que s'ho puguin permetre per motius geogràfics, a instal.lar plaques solars per tal d'estar preparats per l'arribada del cotxe elèctric. Els participants a la jornada van exposar també estratègies de compra d'energia amb criteri i d'autoconsum amb energies renovables per mitigar l'elevada despesa energètica.



50 aniversari Solmar

La jornada s'ha emmarcat en els actes de celebració del 50è aniversari del càmping Solmar que va ser un dels primers en formar part de l'Associació de Càmpings de Girona. El seu propietari, Quim Ribas va presidir durant 13 anys l'Associació de Blanes que va representar tot el sector turístic de la zona. L'any 1969, amb 22 anys, va convertir un camp de 8.000 metres quadrats en un petit càmping . El càmping té actualment 72.000 metres quadrats, un gran nombre d'instal·lacions esportives, una gran piscina i un centenar de treballadors. Aquesta temporada han inaugurat una àmplia zona infantil d'oci amb piscines.

La jornada es va cloure amb els parlaments del Secretari d'Empresa i Competitivitat que va recordar durant la seva intervenció la situació del sector turístic en l'any 69 i va aprofitar per destacar "l'esperit emprenedor del propietari del càmping, Joaquim Ribas, i la seva contribució en el sector turístic".

Miquel Gotanegra va destacar que "al capdavant de la majoria dels càmpings gironins hi ha empreses familiars i aquesta és una de les claus de l'èxit", va dir.

L'acte va comptar també l'assistència de l'alcalde en funcions de Blanes, Mario Ros, i del vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat.



Sobre l'ACG

L'Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada. Actualment els càmpings de les comarques gironines generen al voltant de 10 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes.