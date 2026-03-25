Turisme
El poble català que més es busca a Internet no és el que imagines (i és a la Costa Brava)
Aquest poble de Catalunya arrasa en cerques i sorprèn els turistes
David Cruz
Ni Besalú ni Sitges. El poble català que més interès desperta actualment a Internet és Begur, una localitat de la Costa Brava que ha aconseguit posicionar-se com una de les més buscades del país. Així ho reflecteix un estudi de la plataforma Holidu, que analitza el volum de consultes en línia per detectar tendències de viatge.
Begur, el poble "tendència" de Catalunya
Begur se situa com el municipi català més ben posicionat al rànquing nacional, amb unes 2.200 cerques mensuals. Aquesta dada el col·loca per davant de destinacions molt més conegudes i confirma un canvi en les preferències dels viatgers, que cada vegada aposten més per llocs que combinen natura, història i menys massificació.
Situat a la comarca del Baix Empordà, Begur té poc més de 4.000 habitants. El seu origen es remunta a l'època preromana, tot i que el seu desenvolupament es va consolidar a l'edat mitjana amb la construcció del seu castell, que avui continua sent un dels seus grans atractius.
Des d'aquest punt elevat, a uns 200 metres sobre el nivell del mar, es poden contemplar vistes panoràmiques de la Costa Brava, incloent-hi indrets com Sa Riera o les illes Medes. L'accés és lliure durant tot l'any, cosa que el converteix en una visita imprescindible.
El municipi també destaca per les seves cases indianes, construïdes per emigrants que van tornar d'Amèrica als segles XIX i XX, així com pel seu nucli antic de carrers estrets i l'església de Sant Pere.
A la costa, Begur ofereix algunes de les cales més ben valorades de Catalunya, com Aiguablava, Sa Tuna o Platja Fonda. A més, el camí de ronda permet recórrer el litoral a peu i descobrir paisatges únics del Mediterrani.
Aquest auge de cerques confirma que Begur s'ha convertit en una de les destinacions emergents més atractives del panorama nacional. No hi has anat i no tens res a fer aquest cap de setmana? Ja ho saps!
