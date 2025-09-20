Qui és Ada Lluch, la 'influencer' catalana afí a l'extrema dreta que es fotografia amb Donald Trump: "Si us plau homes, protegiu-nos"
La jove de 25 anys originària de Tortosa és una de les noves figures de la ideologia ultraconservadora europea i ha pogut compartir esdeveniments amb el President nord-americà
Pol Langa
Tortosa es troba a 6.400 quilòmetres de distància de la Casa Blanca, a Washington DC. No obstant això, des de fa poc la distància s’ha reduït amb l’ascens mediàtic d’Ada Lluch, una influencer catalana que dona suport fermament a les polítiques de l’extrema dreta i, per tant, a les de Donald Trump.
La figura de la jove de 25 anys ha sorgit recentment en ser una de les protagonistes de la manifestació contra la immigració que va ocupar els carrers de Londres dissabte passat, en la qual es van aplegar fins a 110.000 persones, amb motiu de la visita del president dels Estats Units a la ciutat britànica.
Lluch va ser una de les encarregades de llegir un discurs obertament masclista i xenòfob durant la marxa del cap de setmana, com ara la crida a la defensa de les fronteres europees i de la identitat nacional tradicional, que considera que es va perdent per l’entrada de la immigració irregular. Ho va fer com a representant oficiosa d’Espanya a la marxa i va deixar titulars de tota mena: “Si us plau homes, protegiu-nos” o “cada nació necessita un milió de persones com Tommy Robinson al Regne Unit, Santiago Abascal a Espanya i Donald Trump a Amèrica”.
Atesa la seva notorietat, El País ha entrevistat Lluch per conèixer millor el seu perfil i destaca la seva alineació amb les polítiques que representa el polític i magnat nord-americà. A més, també s’assenyala que és una ferma detractora de la tendència woke i una defensora acèrrima de la dictadura franquista.
Aquest ‘amor’ per la ideologia trumpista la va portar a conèixer-lo durant la seva etapa residint a la nació de les barres i les estrelles, entre 2023 i 2024, segons es pot veure als seus perfils socials. Com? Lluch va ser parella de l’estrateg ultraconservador Joey Mannarino, que li va permetre assistir a esdeveniments on coincidia amb Trump. Curiosament, la relació va acabar perquè ell no estava disposat a tenir un “exèrcit de fills” tan aviat com ella volia.
Tot i seguir una ideologia que guanya adeptes a partir d’etiquetar col·lectius i realitats, ella es mostra contrària a “cap etiqueta” i lluita per un “lloc on els seus futurs fills puguin anomenar llar sense haver-se de sotmetre a cap ideologia que els digui que són ciutadans de segona al seu propi país”.
Malgrat que mai no s’ha ficat en política de manera professional, ara no descarta animar-s’hi veient la repercussió que ha generat el seu perfil, tot i que continua tenint altres prioritats: “Seria un honor involucrar-me en política, però la meva primera prioritat és formar una família i ser una mare present”. El partit que més simpatia li genera és VOX, encara que assegura que encara no s’hi pot afiliar perquè no viu a Espanya a temps complet.
De moment, continua sent “només una noia amb sentit comú. Nascuda i criada a Espanya”, com indica als seus perfils a les xarxes socials. Per cert, ja acumula 371.000 seguidors a X i 38.400 a Instagram, on combina proclames a favor de la seva manera de pensar i posats de tota mena.
