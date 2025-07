Una estatunidenca al·lucina amb la infància dels nens a Espanya

Les 'au pairs' són un dels fenòmens que més triomfen a les xarxes socials. Són persones que es traslladen a un altre país per treballar com a cuidadores de nens i nenes. D’aquesta manera obtenen allotjament i una compensació econòmica a canvi de poder viure una experiència única que els permetrà conèixer l’idioma, la cultura i els costums del seu destí.

Els protagonistes d’aquest format tipus 'Erasmus' arrasen a les xarxes socials, que ràpidament es fan virals després d’explicar alguns dels xocs culturals i experiències que més els han cridat l’atenció del seu nou país de residència.

Aquesta vegada ha estat la 'tiktoker' estatunidenca Kristi (@travelwithcristi) qui, després d’un temps treballant com a 'Au Pair' d’una família espanyola, ha compartit allò que més l’ha sorprès de la infància dels nens espanyols. Ho ha dividit en cinc parts.

Cinc diferències entre els Estats Units i Espanya

En primer lloc, Doraemon. El robot còsmic que fa anys que és un dels dibuixos animats més estimats del territori espanyol li resulta totalment desconegut. "No el coneixia [...]. Ara estic veient Doraemon cada dia", reconeix al vídeo. Segons recorda, als Estats Units les sèries d’animació per excel·lència són Bob Esponja, Phineas i Ferb, Naruto o fins i tot Jimmy Neutrón.

Una altra de les curiositats que la Kristi destaca és el Parchís. En aquest cas, la jove admet que sí que coneix perfectament el mític joc de taula, però el recorda amb un altre nom. Segons la 'tiktoker', als Estats Units és conegut com a "parcheesi". Així mateix, aquest canvi no l’ha sorprès tant, ja que anteriorment un amic seu d’origen colombià va assegurar conèixer el joc com a "parqués".

El tercer lloc és per a un dels protagonistes de l’estiu a la televisió espanyola: el Grand Prix. El format ha captivat tant la protagonista que ha hagut d’afegir-lo a la llista. "M’ha encantat", admet, comparant-lo amb els jocs que duen a terme els concursants de "Big Brother" (és a dir, Gran Hermano) o 'Wipeout' (famos programa amb un format al clàssic estil 'Humor Amarillo').

El segueix un producte estrella als rebosts espanyols: el Colacao. Quan ella era petita prenia una cosa molt similar anomenada 'Instant Breakfast' (esmorzar instantani, en català). Així mateix, assegura no estar acostumada a repetir aquesta beguda a cada esmorzar, com fa gran part dels nens espanyols religiosament cada matí.

Deixa per a l’últim lloc "la iaiona". En aquest cas descriu un joc a la piscina en què nens i nenes amb cabell llarg es fan un pentinat després de mullar-se’l per semblar una "iaiona". Una imatge que ha sorprès la tiktoker, ja que, segons ella, aquest tipus de pentinat als Estats Units s’associa directament a George Washington, el conegut com a primer president del país nord-americà.