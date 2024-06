Una turista volia viatjar a les Canàries i va acabar a les Balears: on és Palma de Mallorca?

Aquesta és l'odissea d'una turista que volia viatjar a les Canàries, però que va acabar a Mallorca. I no perquè l'avió fes un canvi de ruta, es desviés o no agafés la connexió entre vols que volia. La història és molt més senzilla: no sabia exactament com es deia el destí on volia anar. Només sabia que, per a ella, aquest lloc era a les Illes Canàries i no a les Illes Balears, que és l'arxipèlag on va acabar recalant i passant unes vacances sola a la més gran de les seves Illes, Mallorca.

No per molt repetir-ho sembla que se'ls queda als que volen viatjar a les Canàries. El més curiós és que les confusions solen donar-se majoritàriament entre peninsulars que entre estrangers, per més que ens pugui sorprendre. I és que són molts els que encara no saben diferenciar on és la Palma, Las Palmas de Gran Canària o Palma de Mallorca i una cosa d'això és el que li va passar a una usuària de Tiktok que ha pujat al seu perfil un divertit vídeo en el qual se la veu ballant davant del seu mòbil "recolzat en un arbre" després d'haver-se adonat que passaria uns dies sola en un destí que, en realitat, no era el que volia, però com que no sabia diferenciar què "Palma" volia anar, ja que va acabar a la capital balear.

És cert que, fins i tot veient el vídeo que ha pujat @albadopico777 encara queda el dubte de quin lloc volia viatjar en realitat, perquè arriba a retolar sobre el vídeo: "Fent-me fotos jo sola amb el mòbil recolzat en un arbre perquè en comptes d'agafar-lo un vol a Palma de Canàries, el vaig agafar a Palma de Mallorca". Tal qual, i tot i haver acabat en un altre arxipèlag diferent del que volia volar, la jove no sembla tenir molt clar encara a quin destí volia anar.

Aquí us expliquem que Canàries està formada per dues províncies. Una d'elles és Santa Cruz de Tenerife, que està formada per les illes de Tenerife, la Gomera, El Hierro i la Palma, illa aquesta última la capital de la qual és Santa Cruz de la Palma. L'altra província és Las Palmas, formada per les illes de Lanzarote, Fuerteventura i Gran Canària, sent la capital d'aquesta última Las Palmas de Gran Canaria.

El vídeo compta amb desenes de milers de reproduccions i reaccions i comentaris a cadascú més simpàtics. El primer comenta: "La gent de la Palma plorant sang en llegir Palma de Canàries". A aquest comentari li contesten: "Totes les Canàries plora".