En la recent competició de cub de Rubik Pride in Long Beach 2023, el nord-americà Max Park, de 21 anys, va aconseguir batre el rècord del món del cub 3×3×3 amb un temps de 3,134 segons, una marca al·lucinant i gairebé «absurda» segons els experts, que ha fet miques el rècord anterior que mantenia Yusheng Du en 3,47 segons des de fa cinc anys, el 2018.

El jove de 21 anys va demostrar la seva increïble destresa i habilitat al resoldre el cub de Rubik i va deixar tothom impressionat i meravellat.

Park va superar totes les expectatives al fer miques el seu propi rècord el 2022 amb un temps d’1 minut i 35 segons.

A més de ser un campió, Max s’ha convertit en una inspiració per a moltes persones, tant en l’espectre de l’autisme com més enllà. El seu diagnòstic d’autisme no ha limitat la seva capacitat per aconseguir grans coses i ha sigut un model a seguir per a aquells que enfronten desafiaments similars.

Els pares del Max, Schawn i Miki, han compartit que el cub Rubik ha sigut una teràpia beneficiosa per a ell.