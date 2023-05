Ana García Obregón continua acaparant titulars. Feliç a Miami amb la seva néta Ana Sandra, la biòloga s'ha convertit en notícia en les últimes hores després que la revista Semana revelés que ha contractat els serveis d'un guardaespatlles per les amenaces que ha rebut després del naixement de la petita. Una informació que ella mateixa desmentia amb molt de sentit de l'humor a través de les seves xarxes socials: "Mare meva, que imaginació teniu, aquesta notícia és completament falsa" ha assegurat fent-se eco de l'exclusiva de la publicació.

A més, i de manera indirecta, Ana protagonitza una altra de les notícies més sorprenents i inesperades del moment: la cancel·lació de les noces de la seva neboda Celia Vega-Penichet amb Julio Jiménez-Blanco a poques setmanes de celebrar a la casa familiar dels Obregón a Mallorca.

Tal com avançava 'Vanitatis' aquest dimecres, la filla de Celia García Obregón i el seu nuvi han trencat la seva relació i han suspès 'in extremis' els preparatius del seu enllaç: "Ha estat una decisió madurada i pensada fins a l'extenuació per tot l'impacte que per descomptat té en les seves vides. El festeig s'ha trencat encara que de manera amigable entre els dos i tots dos continuen tenir moltíssim afecte", han explicat fonts pròximes a la parella.

Com una germana

En aquests delicats moments de la seva vida, Celia Vega-Penichet -que era com una germana per a Aless Lequio- ha decidit posar terra pel mig i ha viatjat a Miami per a conèixer a la filla del seu adorat cosí i està passant uns dies amb la seva tia Ana i la petita Ana Sandra a la ciutat nord-americana.

Un viatge en el qual no l'ha acompanyat la seva mare, Celia García Obregón, que continua amb la seva rutina i a la qual hem pogut preguntar tant per la cancel·lació de les noces de la seva filla com per la sorprenent notícia que la seva germana ha contractat un guardaespatlles per a sentir-se segura després de les amenaces que ha rebut arran del naixement de la seva néta. Temes sobre els quals l'empresària ha deixat entreveure negant amb el dit i evitant parar el seu cotxe en sortir de la seva casa aquest dijous, que no pensa pronunciar de moment.