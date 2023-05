Des que Ana Obregón diu que ha sigut àvia, la presentadora ha recuperat l’alegria perduda després de la mort del seu fill Aless. No obstant, una dura decisió ha truncat l’alegria d’Obregón, que segueix a Miami amb Ana Sandra.

El naixement de la neta d’Ana Obregón, que durant una setmana va ser filla seva, va ser la bomba de l’any. La presentadora va tenir el nadó per gestació subrogada a Miami, on aquest procés és legal. Rius de tinta van córrer durant setmanes. Primer amb el debat sobre la gestació subrogada i la situació d’Ana Obregón, d’edat avançada. Aquells primers dies hi va haver qui va pensar que potser no era la seva filla, sinó que podia ser la seva neta, concebuda amb la mostra que havia dipositat en vida el seu fill per tenir descendència. Finalment, Ana ho va confirmar –això sí, a cop d’exclusiva– a la revista ‘Hola’, que va ser la que va treure també en exclusiva la bomba una setmana abans.

Des d’aleshores, s’ha especulat molt sobre quan tornarà Ana Obregón a Espanya amb la seva neta i a ‘Fiesta’, el programa de Telecinco que presenta Emma García, van assegurar que serà a finals de juny, coincidint amb l’aniversari d’Aless.

Bateig

I, pel que sembla, la presentadora també està preparant el que serà el bateig de la seva neta. A ‘Fiesta’ van assegurar que Ana ha demanat a la família d’Alessandro Lequio el vestit amb el qual va ser batejat Aless, que té molta més història, ja que que pertany a la família Borbó i va ser el rei emèrit, Joan Carles, qui el va estrenar quan era nadó.

A ‘Fiesta’ van assegurar que el bateig serà un acte privat amb molt pocs convidats. Entre ells hi haurà l’avi, Alessandro Lequio. No obstant, el comte, com van comentar a ‘Fiesta’, ha rebutjat acudir-hi, una decisió que, sens dubte, suposa un dur cop per a Obregón.