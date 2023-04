Quan es parla del triangle Shakira-Piqué-Clara Chía, poques vegades surten a la llum els dos fills que tenen la cantant colombiana i el futbolista. Però, com és la relació que mantenen els petits amb la nòvia del seu pare? S’avenen? Dubtes que sorgeixen sobretot a l’hora d’aprofundir una mica més en la relació entre Piqué i Clara Chía.

De tota manera, els fills de Shakira i Piqué es troben actualment amb la seva mare als Estats Units. Estava previst que es mudessin a principis d’any, però es va acabar retardant a causa dels inconvenients que ha tingut per l’estat de salut dels seus pares. D’aquesta manera, dijous passat la cantant va rebre un escrit del Centre Mèdic Teknon confirmant que l’estat de salut del seu pare és bo, que li permetia fer el viatge fins a Miami i que, un cop allà, podria operar-se sense cap mena de risc. Va ser llavors quan ella va decidir informar el futbolista de la seva decisió d’abandonar Espanya.

En aquest context, un amic de Piqué s’ha deixat veure al domicili de la cantant aquest dissabte per recollir els nens i, minuts més tard, Tonino arribava al domicili amb els seus nebots. Després d’unes hores a casa, els va venir a buscar el seu pare, se’n van anar amb ell per acomiadar-se i van tornar a la casa dels seus avis. Unes imatges en què podem observar com es pot tallar la tensió de l’ambient.

Des que Shakira i Piqué van arribar a un acord per la custòdia dels seus fills, es va saber públicament el desig de l’artista de marxar a Miami quan pogués, però l’estat de salut del seu pare i, mesos més tard, de la seva mare, han impedit que el desig de la colombiana es fes realitat. Ara que tot està en ordre és el moment de deixar enrere la seva vida a Barcelona.

Kings League

Però abans els fills de la parella es van deixar veure amb Clara Chía a la final de la Kings League al Camp Nou, tot i que aquella trobada va ser motivada a nivell professional pel futbolista. I és que, segons s’ha explicat a ‘Y ahora Sonsoles’, Gerard Piqué vol portar la seva vida sentimental al marge dels seus fills. «La té molt allunyada dels seus fills. Clara coneix els nens per l’entorn laboral, però de moment encara no ha sigut presentada com la parella del seu pare. Ni hi ha conviscut els caps de setmana ni res», va afirmar la periodista Lorena Vázquez.

Per això, quan Piqué viatgi a Miami per estar amb els seus fills, molt probablement hi vagi sense la nòvia.