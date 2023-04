En temps d'inflació i crisi de preus, aprofitar els descomptes i ofertes és clau per estalviar diners en les nostres compres. Habitualment, Internet ofereix autèntiques gangues i existeixen certs productes que durant cert temps es troben a preus molt reduïts. No obstant això, des deno fa massa, alguns gegants del comerç en línia també han fet el pas al comerç físic, com és el cas d'Amazon.

I és que les devolucions d'Amazon tenen nous espais on vendre's a Espanya i estan tenint una molt bona acollida entre el públic. Parlem de les botigues Crazy Day Factory, establiments físics on la companyia posa a la venda els seus productes retornats a preus realment molt baixos.

La primera botiga Crazy Day Factory va obrir les portes a Leganés, a uns minuts de Madrid. Fins allà es van desplaçar milers de persones de moltes parts del país per intentar obtenir les millors gangues.

L'èxit d'aquesta primera botiga va provocar que Amazon decidís obrir un nou punt de venda físic, a Parla. Es van amuntegar centenars de persones durant més de cinc hores per ser els primers a fer-se amb els productes d'Amazon més rebaixats.

Aquests són els preus de cada dia

Amazon ha seguit els passos d'AliExpress, que ja ho havia fet amb les botigues Plaza. Amb aquests dos establiments, el gegant electrònic pretén oferir els productes retornats i recondicionats a preus molt baixos. Aquests varien depenent del dia de la setmana.

Dilluns : tots els productes, a 8 euros.

: tots els productes, a 8 euros. Dimarts : l'estoc, a 5 euros.

: l'estoc, a 5 euros. Dimecres : cada producte té un preu de 3 euros.

: cada producte té un preu de 3 euros. Dijous : cada cosa es podrà comprar per un únic euro.

: cada cosa es podrà comprar per un únic euro. Divendres : es venen a 15 euros, ja que és el dia en el qual es renoven les prestatgeries.

: es venen a 15 euros, ja que és el dia en el qual es renoven les prestatgeries. Dissabte : tots els productes, a 12 euros.

: tots els productes, a 12 euros. Diumenge: el preu de cada cosa, a 10 euros.

L'estratègia per aconseguir els millors preus

Aquestes botigues de devolucions són una autèntica bogeria perquè els clients acostumen a arrasar ràpidament amb els productes que consideren millors. No obstant això, tenir el cap fred i elaborar una estratègia pot ajudar a aconseguir els millors productes al millor preu.

I és que un producte que es reposa el divendres es pot adquirir per 15 euros. Tot i que ja suposi una rebaixa substancial, el client haurà de decidir si deixar-lo a la prestatgeria i tornar uns dies més tard per aconseguir una rebaixa major. Per exemple, obtenir-ho el dimarts, a 5 euros. Aquesta estratègia té un risc important, ja que per estalviar 10 euros més es podria perdre el producte en haver-lo comprat un altre client uns dies abans.

El truc d'aquestes botigues

Trobar aquestes ofertes és possible, però no és fàcil, ja que a aquests establiments acudeixen professionals de la revenda, que es fan amb molts articles que posteriorment revenen a preus més elevats en pàgines com Wallapop o Ebay.

A més, no esperis trobar articles de luxe, com mòbils o televisors. Es pot obtenir un gran benefici i molts productes tenen una rebaixa important, però no podràs estalviar-te milers d'euros.

Malgrat això, un dels punts a favor serà el divertit moment de rebuscar, obrir caixes i desordenar encara més el complet desordre que regna a la botiga per trobar un producte interessant i a un preu reduït.