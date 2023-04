Hi va haver un temps en què hi havia por pels efectes adversos que produiria la tecnologia sense fils. Va passar amb el 3G i el 4G, i hi ha teories que mantenen que el 5G també provoca perjudicis a les persones. No obstant això, no hi ha cap estudi científic que ho demostri. Ara els experts asseguren que un tipus de connexió que tenen tots els mòbils, i a més a més la gran majoria d'usuaris té activada per defecte, pot ser perillosa. Això sí, no és perjudicial per a la salut, sinó per a la intimitat i la privadesa dels usuaris. Es tracta de la tecnologia Bluetooth.

El motiu? Aquesta tecnologia sense fils pot ser utilitzada amb fins maliciosos atès el seu alt risc de vulnerabilitat. Els experts reunits a la conferència Defcon, una de les convencions de ciberseguretat més important del món, van arribar a la conclusió que es tracta d'un tipus de connexió que és senzilla de 'hackejar'. Món hiperconnectat, però vulnerable Gràcies al Bluetooth connectem el ratolí a l'ordinador portàtil i els auriculars a l'smartphone sense necessitat de cap cable, per posar algun exemple. Amb aquests casos a la mà, els participants en la conferència van assegurar que un ciberdelinqüent amb els coneixements adequats és capaç d'identificar i piratejar altaveus i auriculars. D'aquesta manera poden accedir a les converses dels usuaris. Això no significa que tots els dispositius siguin 'hackejats'. Els experts en ciberseguretat només avisen del potencial risc que té aquesta xarxa sense fils, que moltes vegades no té contrasenya per a l'aparellament. Enemic de la bateria Un altre motiu de pes per apagar el Bluetooth sempre que sigui possible, a més del wifi, és que consumeix més ràpidament les bateries dels dispositius. Estar hiperconnectat pot no ser una gran idea.