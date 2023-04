Tot just unes setmanes abans de complir-se un any des que la seva relació es va fer pública, el pilot Fernando Alonso utilitzava el seu compte d’Instagram per aclarir quina és la seva situació actual amb la que ha sigut la seva parella fins ara, Andrea Schlager. Ho feia a través d’una publicació a Stories amb una fotografia de tots dos i un text en anglès.

Escrit de manera conjunta i parlant des de la primera persona del plural, anunciaven que la seva relació com a parella ha acabat. Han volgut deixar clar que han compartit molts moments fantàstics junts i que així continuarà sent, però des d’una altra forma d’afecte. Aclarien que han continuat treballant junts en diversos projectes en els últims mesos i continuaran fent-ho pel carinyo i respecte que tots dos es tenen. Han volgut compartir la notícia amb els seus seguidors pel gran suport que els han mostrat sempre, una cosa que agraeixen enormement. Per finalitzar el comunicat, firmaven tots dos junts per última vegada com «Fer & Andrea». Fa tot just un mes els vèiem celebrar junts el tercer lloc en el GP de Bahrain, mostrant el gran vincle que comparteixen. Amb aquest comunicat, queda clar que seguiran formant part l’un de la vida de l’altre, sense crear tensions entre ells.