En els últims anys s’ha popularitzat l’anomenat ‘cosplay’ en certàmens com el Saló del Còmic de Barcelona, una original pràctica que t’expliquem a continuació.

De joc a tendència

La paraula ‘cosplay’ deriva de l’expressió anglesa ‘costume play’ (joc de disfresses) i, com el seu nom indica, consisteix bàsicament a crear i utilitzar una disfressa de la teva figura preferida de sèries manga, còmics o anime. Com explica la web oficial d’una de les institucions firals més importants del nostre país, Ifema Madrid, aquest fenomen té origen als anys 70 al Japó, més específicament al Saló del Manga Comic Maket d’Odaiba (Tòquio).

En aquell esdeveniment, alguns dels assistents «van començar a disfressar-se dels seus personatges preferits». A partir d’aquell moment, aquesta pràctica, que va començar per casualitat i com un acte d’amor cap al gènere japonès, es va estendre arreu del món i «es va acabar convertint en un dels fenòmens més internacionals dins del món de la moda».

El ‘cosplay’ és tan popular que avui dia és una pràctica habitual als multitudinaris esdeveniments dedicats al còmic que se celebren a nivell mundial, en estrenes de llibres o pel·lícules, i fins i tot es realitzen concursos que premien la millor disfressa. De fet, el Saló del Còmic de Barcelona d’aquest any ha dedicat una zona als amants d’aquestes disfresses, on se celebraran diversos concursos per premiar amb fins a 200 euros les millors caracteritzacions.

El primer d’ells, ‘Cosplay Parade: Fantasy and Roll’, tindrà lloc dissabte 1 d’abrik a la tarda, un concurs en què les persones disfressades hauran de desfilar per la passarel·la vestits amb una temàtica fantàstica o de jocs de rol.

El segon, anomenat simplement ‘Cosplay Parade’, se celebrarrà l’endemà, diumenge 2 d’abril, al matí, i els concursants hauran de desfilar vestits de personatges de còmics. Als dos concursos els participants han de tenir més de 16 anys i s’accepta un total de 30 inscripcions en cada un, que es podran sol·licitar online.

Finalment, per als més petits de la casa, el matí de diumenge també tindrà lloc el ‘Cosplay petit’, on podran participar fins a 20 menors de 0 a 15 anys i que també abordarà una temàtica «comiquera».

Més que una disfressa

En els concursos de ‘cosplay’, a més de la solvència de la disfressa, es valora la minuciositat dels detalls i la confecció. De fet, en aquesta pràctica no només es té en compte el resultat final, sinó que aquells que la realitzen es bolquen en el procés de creació del vestit, que ha de ser el més artesanal possible.

Per aquest motiu, el procés d’elaboració és llarg, de manera que la disfressa es prepara amb uns quants mesos d’antelació.

Finalment, cal destacar que a més del ‘cosplay’ bàsic, dins del món d’aquestes disfresses hi ha diferents gèneres que varien depenent de la tipologia de la caracterització: ‘crossplay’, que consisteix a disfressar-se del sexe oposat; ‘kigurumi’, una disfressa de cos complet que es basa en un personatge animal; ‘gender bender’, que és la conversió i caracterització d’un personatge femení o masculí, o al revés; i ‘animegao’, entre d’altres, que consisteix en una disfressa que inclou una màscara.