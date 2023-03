Una de les iniciatives més interessants de Lidl per lluitar contra el malbaratament alimentari són les anomenades 'bosses antidesaprofitament'. Aquestes bosses porten fruites i verdures que no poden ser venudes al preu inicial perquè aviat caduquen o el seu aspecte no és el millor.

El preu d'aquestes borses és de només 3 euros i serveix per promoure la sostenibilitat de la cadena de supermercats. A més, la bossa també està feta de material biodegradable, de manera que els seus continguts aguanten més temps. El seu contingut principal són fruites i verdures que no es poden vendre pel seu aspecte o data de caducitat, però que en realitat estan en perfecte estat. A més d'aquesta iniciativa que afecta les fruites i les verdures del supermercat, també hi ha altres productes que són més barats al final del dia. Un dels més destacables és el pa, el preu del qual es redueix un 50% si és del dia anterior. Vint novetats asiàtiques a Lidl: res costa més de 2 euros A més, la carn, el peix i els iogurts, les amanides, els formatges i altres productes també estaran a meitat de preu si és el darrer dia de caducitat. Finalment, en el cas dels productes congelats i secs, el descompte serà del 30%, cosa que també afecta pastes, galetes o xocolates.