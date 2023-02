Madeleine McCann va desaparèixer d’un apartament turístic de l’Algarve el 3 de maig del 2007 a la nit. Estava a punt de fer 4 anys i estava amb la seva família de vacances al poble portuguès de Praia da Luz. Els seus pares van deixar la nena i els seus germans bessons de 2 anys dormint i se’n van anar a sopar amb uns amics. Eren aproximadament les 20.30 hores i el restaurant era a només uns 50 metres de distància del pis, situat a la planta baixa d’un edifici. Els progenitors reiteren que van vigilar els nens cada 20 o 30 minuts. Fins que a les 22 hores, la mare va descobrir que la nena ja no era al llit.

Des d’aleshores, i ja van gairebé 16 anys, la desaparició inexplicable de Madeleine és un cas mediàtic, seguit minuciosament pels mitjans de comunicació de mig món. Passi el que passi, per poc que sigui, l’enrenou que genera és notori. I aquest 14 de febrer va tornar a passar una cosa: una jove polonesa de 21 anys anomenada Julia va obrir un compte a Instagram i va dir que era la nena desapareguda. Madeleine torna als titulars. ¿Qui és Julia Faustyna i què se sap (i que no) d’aquesta dona?

14 de febrer: @iamMadeleineMcCann i cinc publicacions desconcertants

Julia Faustyna va obrir un compte a Instagram amb el nom ‘iamMadeleineMcCann’ i va publicar cinc posts el 14 de febrer. «Crec que puc ser Madeleine. Necessito una prova d’ADN. Els investigadors de la policia del Regne Unit i Polònia intenten ignorar-me. Necessito parlar amb Kate i Gerry McCann (els pares de la nena)», va dir en una de les publicacions.

A més de demanar la prova genètica, la jove va començar a publicar comparatives dels seus trets físics amb els de la nena i els seus pares. També va assegurar que no tenia records de la seva infància i que va ser víctima d’abusos sexuals per part d’un home alemany que té el mateix cognom que el principal sospitós del cas de Madeleine.

Similituds físiques i prova d’ADN

La jove polonesa, que viu a Alemanya i no aclareix si el seu cognom és Wendell o Wandelt, ha publicat a les xarxes socials desenes d’imatges seves, però en especial diferents collages a gran escala on compara els seus trets físics amb la nena i els seus pares, Kate i Gerry McCann.

En aquests retalls se centra en els ulls, ja que comparteixen el mateix defecte ocular, el nas i el somriure. Sobre aquest últim tret, Julia Faustyna defensa la ‘teoria del somriure’. Per tot això, reitera que la prova 100% fiable és la d’ADN.

Durant aquests dies, a Julia Faustyna li surt una aliada: la vident Fia Johansson reivindica el seu relat i la seva identitat. No és la primera vegada que el seu nom surt als mitjans, ja que el 2019 va assegurar que Madeleine apareixeria el 2023. La mèdium va entrevistar la jove i s’ha convertit en la seva representant.

20 de febrer: els McCann accedeixen a fer la comprovació genètica

El 20 de febrer, Julia Faustyna va assegurar a Instagram que Kate i Gerry McCann havien acceptat fer-se la prova d’ADN. «¡Gràcies pel vostre suport!», va afegir. En tot just una setmana, la jove polonesa ja tenia més d’un milió de seguidors a la xarxa social. La dona no va donar més detalls ni va explicar com havia sigut el contacte amb els McCann.

Altres suposades Madeleine McCann

Julia Faustyna no és la primera dona a dir que és la nena. En aquests 16 anys de misteri, tres joves més han dit ser Madeleine: Embla Jauhojärvi va reivindicar la identitat de Madeleine el 2016. Un any després ho va fer Harriet Brookes i el cas més recent va ser el d’una ‘tiktoker’ anomenada Maddie.

Per què Julia Faustyna reivindica ara la seva identitat?

La jove va explicar a les xarxes socials que havia obert el compte a Instagram perquè havia recorregut sense èxit a la policia per explicar la seva història i les seves sospites. La noia assegura que va patir abusos de nena per un home que té el mateix cognom que un dels sospitosos en la desaparició de la menor britànica.

La jove, que al·lega patir amnèsia posttraumàtica, recentment va començar a sospitar que els seus pares no ho són en realitat. En aquest sentit, concreta que es neguen a ensenyar-li el seu certificat de naixement.