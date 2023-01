No està sent fàcil. Clara Chía, la nòvia de Gerard Piqué, està en boca de tothom. La jove, de 23 anys, ha passat en tan sols uns mesos de ser una noia anònima a ser reconeguda a mig món i assenyalada per l’altre mig. Clara, molt a desgrat, s’ha fet famosa per ser la tercera en discòrdia en la ruptura de Shakira i Piqué. La jove és acusada diàriament de trencar una parella amb fills i, per a molts, és «la dolenta», lamentablement.

Així es troba Clara Chía després de la polèmica cançó que Shakira li dedica Quan Clara Chía va conèixer Gerard Piqué el novembre del 2021 poc imaginava que el seu nom saltaria a totes les portades i se li dedicarien tants minuts de televisió a Espanya i Llatinoamèrica. Aquests últims dies, tal com hem pogut saber les Mamarazzis, Clara no ha aguantat més la pressió i ha hagut de ser atesa en una clínica privada de Barcelona, l’Hospital Quirónsalud, després de patir un atac d’ansietat. La nòvia de Piqué està superada i l’assetjament constant que pateix a les xarxes socials li està passant factura. El diari britànic ‘The Sun’ va ser el primer a publicar el nom i els cognoms de Clara i des d’aquell dia, 10 d’agost del 2022, va perdre l’anonimat per sempre. El seu nom es va publicar en tots els mitjans de comunicació nacionals i internacionals, cosa que va provocar, lògicament, un alt nivell d’estrès en la jove. Amb la publicació del nou èxit de Shakira, la sessió 53 de Bizarrap, el seu estrès i malestar li està generant un problema de salut. Primera foto difosa Gerard Piqué va decidir publicar una fotografia al costat d’ella i la va penjar en el seu compte d’Instagram dimecres passat, dia 25 de gener, per naturalitzar i dotar de normalitat la seva nova vida. «Aquesta és la meva nòvia, pesi a qui pesi, i que es deixin d’una vegada de 2 de 22 i d’especulacions diverses», semblava dir entre línies l’esmentada imatge. La ràbia de Shakira contra Clara Chía divideix el públic Després de la primeres reaccions provocades per la publicació de la instantània, en la qual alguns van veure una provocació a la cantant colombiana, Clara i Gerard van decidir posar distància i es van escapar al seu amagatall favorit: la casa que té el futbolista a la Cerdanya. Allà es relaxen, desconnecten i poden viure el seu idil·li amb menys pressió. Al matí, ja dissabte, van fer un volt amb bicicleta i van aprofitar els raigs de sol per passejar, malgrat el clima gèlid de la zona. La seva idea era tornar a la tarda a Barcelona perquè tenien entrades per assistir al concert del grup català Oques Grasses, al Palau Sant Jordi. És un dels grups preferits de Clara Chía i a ella li feia especial il·lusió poder estar en l’espectacle de final de gira de l’exitosa banda. 18.400 persones van omplir el recinte, en una cita de rècord absolut. Cap grup català del segle XXI ho havia aconseguit. Ni Rosalía, ni Estopa... Ningú.