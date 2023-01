Les Mamarazzis, el podcast d'El Periódico del mateix grup editorial del Setmanari de l'Alt Empordà, s’han felicitat aquest dimecres per l’exclusiva que van avançar el 4 de gener i que la portada de la revista ‘¡Hola!’ confirma avui a la portada: la nova relació que hi ha entre Sebastián Yatra i Aitana, molt enamorats, que han viatjat junts a Los Angeles. Ella està preparant el seu nou disc a la ciutat nord-americana i ell també hi ha anat per motius laborals. La vida els somriu.

La ruptura de Shakira i Piqué continua fent parlar. Laura Fa i Lorena Vázquez han comentat una de les informacions que publica aquest dimecres la revista ‘Lecturas’ sobre una altra possible relació de Piqué amb Julia, una jove advocada de 22 anys que hauria conegut abans de començar l’idil·li amb Clara Chía. Una revelació que donaria sentit a una de les estrofes de la cançó que va treure la setmana passada amb l’argentí Bizarrap, quan Shakira l’acusa d’anar-se’n amb «dues de 22». L’entorn de Piqué ni confirma ni desmenteix aquesta altra presumpta infidelitat.

Aquest cap de setmana és l’aniversari d’un dels fills de la parella, Sasha. Shakira té la custòdia del nen, amb qui celebrarà l’aniversari. Qui està desaparegut aquests dies és Piqué, potser aprofitant que aquest cap de setmana la King’s League descansa. Les Mamarazzis han confirmat que la colombiana està treballant en un nou tema amb Karol G que apareixerà al febrer en el seu nou perfum, tal com van avançar a El Periódico.

Més notícies: ‘Lecturas’ es fa ressò de la nova mansió que s’ha comprat Sonsoles Ónega a Pozuelo de Alarcón: 250 metres quadrats i 1 milió i mig d’euros per una casa que compartirà amb el seu fill després de la separació a finals de desembre de la seva parella, un arquitecte. Ónega està soltera i sense compromís, oberta a l’amor. Igual que Laura Escanes, que està disfrutant d’un esplèndid viatge a les Maldives amb Álvaro de Luna, la seva nova parella després de deixar-ho amb Risto Mejide. Escanes i De Luna ja no s’amaguen i mostren el seu amor en públic i en xarxes.

Un dels programes de televisió que més expectació havia aixecat aquesta setmana era el ‘Chester’ de Risto en el qual entrevistava la baronessa Thyssen. Laura Fa ha confessat com de decebedor va ser que una de les preguntes amb què es va anunciar el programa («¿És Borja el pare de les teves filles?» una de les llegendes urbanes més esteses sobre Tita) finalment va quedar exclosa de la retransmissió final després que els advocats del programa decidissin fer-ho per protegir la privacitat de les filles de Thyssen, que van néixer per gestació subrogada i encara són menors d’edat.

I de Tita Thyssen a Paloma Cuevas, una altra dona que ha trobat la il·lusió junt amb Luis Miguel. La revista ‘Semana’ ha revelat en portada que tots dos van anar amb el jet privat del cantant a dinar a Bilbao, ni més ni menys que a la Rostisseria Etxebarri. I més amor: el de Tamara Falcó i Íñigo Onieva, que mantenen data de casament, cosa que segurament ha despertat ja l’eterna rivalitat entre les dues firmes de moda nupcial més importants d’aquest país, Rosa Clará i Pronovias. Qui no sembla que gira full és la infanta Cristina: encara porta l’anell de casada i les Mamarazzis pronostiquen que fins que es faci efectiu el divorci no se’l traurà.

Nicole Kidman a Mallorca

I finalment però no per això menys important: Lorena Vázquez ha parlat sobre l’estrella del cine australiana Nicole Kidman, que està instal·lada a Mallorca des del dia 15 de gener per rodar una pel·lícula. La protagonista de ‘Moulin Rouge’ s’ha desplaçat a l’illa amb el seu marit, Keith Urban, i es mou per Mallorca com una turista més: ha visitat el centre de Palma per anar a comprar i Valldemossa. Està rodant un ‘thriller’ d’espies, ‘Lionesse’, junt amb Zoe Saldaña, en el qual interpreta una agent de la CIA.

I per acabar, dos apunts: Laura Fa ha parlat aquesta setmana llargament amb Xavier Rigau, que va acudir al funeral de Gina Lollobrigida i està pagant un equip d’advocats perquè el fill de la diva italiana pugui disfrutar d’una part de l’herència, que ha anat a parar, de moment, a qui va ser el seu assistent, que acusen de ser darrere d’un desfalc de més de 12 milions d’euros. L’altre apunt és el compte fals que hauria obert Sergio Ramos per compartir a Instagram els quadros que pinta. Pel que sembla, Ramos hauria batejat aquest perfil amb ‘borninbeds’, que traduït de l’anglès és ‘nascut en llits’, amb referència al seu poble, Camas.

On escoltar Mamarazzis

El pòdcast ‘Mamarazzis’ s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) als comptes d’Instagram i Facebook d’aquest diari. A més de veure’l i escoltar-lo a Acast, també el trobaràs als agregadors principals: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts i Apple Podcasts.