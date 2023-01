La Policia Nacional ha difós un vídeo a les xarxes socials per advertir els usuaris de plataformes de compravenda d’articles com Wallapop sobre l’estafa amb Bizum que s’està portant a terme cada vegada més.

Les autoritats han recalcat la importància de saber diferenciar correctament entre les opcions que Bizum ofereix sobre ‘recepció de diners’ i ‘sol·licitud de recepció de diners’, ja que són dos conceptes completament diferents.

«Davant el dubte, cancel·la. Informa’t dels teus drets, i si ets víctima o testimoni d’un delicte, ves a la Policia Nacional i denuncia-ho. Si no és segur, no és comerç», insisteix el cos de seguretat en el vídeo publicat.

L’estafa consisteix bàsicament a enviar sol·licituds d’enviament de diners en lloc de fer el pagament. Això no es deu a una fallada de seguretat, és per aquesta raó que la Policia Nacional reitera que és una qüestió d’estar atents per no caure en aquest tipus de trampa.

El cos també ha insistit a no acceptar cap sol·licitud de Bizum si el que realment s’està esperant és un pagament, ja que per al tràmit d’un pagament l’aplicació mai demana una confirmació, només es rep una notificació que certifica que s’ha realitzat l’ingrés adequadament.

La Policia ja ha informat de l’arrest de dues persones que han comès aquest tipus d’estafes a les localitats andaluses d’Estepona (Màlaga) i San Fernando (Cadis).