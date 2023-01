Els bars són popularment coneguts, entre altres coses, per ser espais amb lloc per a l’humor. Entre els molts mètodes que els cambrers utilitzen per fer broma hi ha els cartells, que també tenen una funció informativa. És el cas de l’última imatge viral compartida pel compte de Twitter ‘Líos de vecinos’.

«Tot nen que estigui sense supervisió paterna/materna en aquest bar serà convidat a 3 Red Bulls perquè després l’aguantin a casa...», diu el cartell de la fotografia, que acumula més de 700 ‘m’agrades’ a les xarxa. En el bar… pic.twitter.com/v2lhht6g6F — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) 19 de enero de 2023