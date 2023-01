Drew Barrymore, la popular actriu nord-americana famosa entre d’altres per haver estat la nena de la mítica pel·lícula “E.T.”, es va va menjar un xuixo en una recent emissió del seu programa de televisió, “The Drew Barrymore Show”, en la qual va tenir com a convidat el cuiner José Andrés, molt popular als Estats Units i que havia treballat al restaurant El Bulli, de Ferran Adrià, a Roses. «Això canviarà la teva vida per sempre», li diu Andrés a Barrymore després d’haver-li descrit el xuixo i abans que ella el tasti.

José Andrés va anar al programa de l’actriu, que distribueix la cadena CBS, acompanyat per les seves filles Carlota, Inés i Lucía per parlar del seu nou projecte televisiu, «José Andrés and Family in Spain». I va cuinar per a Drew Barrymore alguns dels seus plats preferits, entre els quals dues grans paelles perquè tots els assistents (el programa té públic en directe) en poguessin menjar. A l’hora de les postres, va arribar el moment del xuixo, que han difós a les xarxes tant Drew Barrymore com José Andrés: «Presentant a Drew Barrymore les millors postres d’Espanya», titula el cuiner el vídeo que ha penjat al seu canal de YouTube, mentre que l’actriu l’ha compartit a Instagram i ha aconseguit en poques hores desenes de milers de visites. En el vídeo es veu com Andrés li explica que el xuixo és una pasta fregida, farcida de crema i amb sucre per sobre. «Oh, my god!», exclama l’actriu mentre segueix els comentaris del cuiner. Finalment, mentre Drew Barrymore tasta el xuixo, José Andrés fa broma dient que és molt millor que el croissant perquè resulta molt més pràctic a l’hora de sucar-lo en el cafè. Els comentaris i gestos del cuiner (que també porta al programa una ensaimada, i elogia els xurros) provoquen rialles entre el públic.