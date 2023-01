El figuerenc Abraham Huguet va aparèixer ahir a les pantalles de televisió com a concursant del programa de cites amoroses First Dates, de Cuatro. Conegut com La Perla, es va donar a conèixer en el món del futbol la temporada 2011-12 per ser el màxim golejador del futbol estatal, anotant 57 gols amb el Marca de l'Ham i superant inclús els registres del blaugrana Leo Messi d'aquell exercici. A First Dates, la cita d'Huguet amb l'altra concursant (Beatriz) no va tenir èxit i el web del programa explica que "Abraham asusta a Beatriz con su forma de ligar" perquè, amb molta fogositat, li va explicar que "voy con el salami siempre de oferta".