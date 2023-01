Hi ha maneres i maneres de dir les coses; però la d’aquesta veïna és, probablement, una de les millors. En els últims dies s’ha fet viral en xarxes socials una carta que una jove va enviar al seu veí per posar la música massa alta, i diu això:

«M’agraden molt les cançons que poses. Però em molesta una miqueta que ho facis a tot volum. Agrairia que l’abaixessis una miqueta (només). PD: He vist que t’agrada el rap i Kase-O, així que m’agradaria recomanar-te dos grups bastant bons de rap: Lágrimas de Sangre i Natos y Waor».

Al veure aquesta carta, l’Hugo, el veí que la va rebre, li va fer una foto i la va penjar en el seu compte de Twitter amb el següent missatge: «Que maca la meva veïna». Una estona després, la seva veïna, que es diu Raquel, va veure la publicació i li va respondre ella mateixa: «Hola, soc la teva veïna, hahahahaha».

Al veure que l’autora de la carta responia la publicació, l’Hugo li contesta amb el següent missatge: «Ai, que m'agafa alguna cosa, hahahaha. Escolta, perdó. Que no me n’adono i apujo el volum que flipes i és normal que et molesti. Ja no l’apujaré així, t’ho juro. ¡Espero que les meves sessions de ‘dj’ de la casa t’hagin agradat, i el millor, els ‘hit’ de Lola Flores a tot volum!». Finalment, la Raquel li torna el missatge amb una invitació: «Hahahaha, ¡quina alegria! Demà baixa i fem unes cerveses».

Aquesta simpàtica conversa entre aquests joves veïns ha tingut molt d’èxit a Twitter, i ja acumula més de 127.000 ‘likes’.