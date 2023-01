La cavalcada de Reis de Cadis ha tornat a ser aquest any protagonista molt més enllà de la ciutat andalusa a l’agafar un ninot de neu inflable el relleu del viral os polar «perjudicat» de l’any passat.

Durant la celebració de la caravana, el sistema per inflar el personatge va fallar i va donar lloc a unes simpàtiques imatges que es van propagar ràpidament per les xarxes socials, de la mateixa manera que va passar amb les del figurant que el 2022 va desfilar amb el cap de la seva disfressa d’os trencat.

Simplemente Cádiz ha pasado de nuevo😂😂 pic.twitter.com/0RJxPjLIya — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) 5 de enero de 2023

Els operaris de la cavalcada van mirar de recuperar el ninot de neu, que davant del públic que hi va anar per veure l’espectacle apareixia, amb la seva forma humana, com una persona sense gaires ganes de recuperar la verticalitat. Els intents van resultar infructuosos i van donar lloc a una escena que es va acabar assemblant molt a la de fa un any. Al final, sense poder aconseguir-ho, el ninot de neu va ser apartat del recorregut.

Qui no va poder acompanyar-lo finalment va ser l’os polar amb el coll tort, malgrat que les últimes setmanes s’havia organitzat a la ciutat una recollida de firmes per demanar-ne la presència. Veient la negativa de l’ajuntament, una associació de veïns en va promoure fins i tot la tornada pels carrers de la ciutat, aquesta vegada amb collarí inclòs.

La cavalcada de Cadis sí que va comptar aquest any amb un increment de la inversió per renovar personatges i augmentar el nombre de caramels que es llançaven.