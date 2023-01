Un nou repte inunda TikTok sota les etiquetes #deadcelebrity i #deadcelebrityprank. El desafiament, perquè ho és, consisteix a dir a les mares que el seu famós favorit ha mort i gravar-ne la reacció. La gràcia dels vídeos rau que s’utilitza un to de sorpresa i de desolació alhora, com si s’acabés de llegir la notícia de la seva mort i, a més, s’utilitza l’edat actual del famós per donar-li encara més veracitat. Els resultats no s’han fet esperar: les mares (i pares) gairebé moren de l’ensurt. Alguns fins i tot ploren i es lamenten com si no hi hagués un demà.

La broma va començar als Estats Units, però ja s’ha expandit a la resta de països. Així, no només Bruce Springsteen, Elton John, Jon Bon Jovi o George Clooney són alguns dels protagonistes d’aquest nou repte que s’ha viralitzat a les xarxes socials. També en són víctimes involuntàries Belén Estaban, Miguel Bosé i fins i tot Melendi.Nadal amb ensurt Més que una broma és un mal momenet, però el repte triomfa i cada reacció és més hilarant que l’anterior. El fet que, a més, sigui tendència en ple Nadal li dona encara més presència al tema, ja que sempre fa mal que mori algú, però més en aquestes festes tan especials. Les reaccions de les mares enganyades tenen molt en comú: moltes d’elles es posen a plorar, d’altres criden i, fins i tot, n’hi ha alguna que entra en estat de xoc. Això ha provocat que aquest desafiament també tingui molts retractors, que qualifiquen la broma d’«inhumana» i «innecessària». ♬ sonido original - martita @martacrespoooo jajajajajajajajajaj fan fan #fyp Per contra, són molts els usuaris que defensen la broma i que la qualifiquen com el millor de l’any a TikTok. La veritat és que l’etiqueta del #deadcelebrityprank (repte del fals anunci de la mort d’un famós, en català) acumula més de 150 milions de reproduccions des del 28 de desembre. Fake celebrity death announcements are going viral in new TikTok trend. pic.twitter.com/r8SBqMx0pN — Pop Crave (@PopCrave) 25 de diciembre de 2022 the fake celebrity death trend on tiktok shouldn’t be funny but dawg the last one pic.twitter.com/qHjc6IsySz — αηgεℓα вαssεтт sтαη αccσυηт (@heyyitsjanea) 25 de diciembre de 2022