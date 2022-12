L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, se suma als projectes audiovisuals que ja han impulsat altres polítics fent entrevistes a gent diversa. En aquest sentit, l'alcaldessa ha estrenat Figueres sense embuts, un nou programa a Youtube d'uns 30 minuts de durada on parlarà amb joves de la ciutat.

El primer episodi s'ha emès aquest dimecres 28 de desembre i ha comptat amb la participació de dues influencers figuerenques, Ariadna Gasull i Marta Holgado, coneguda pel seu perfil familiar @3sistersalamoda.

Durant la conversa, les noies han explicat com viuen la ciutat i per què senten que Figueres "és casa". Ambdues tenen una comunitat virtual de més de 10 mil seguidors i entre les seves publicacions destaquen imatges de la ciutat i la comarca. Consideren que la ciutat té els recursos necessaris perquè la gent jove s'hi senti a gust, però el que podrien trobar a faltar són espais d'emprenedoria on joves com elles puguin aconsellar a generacions futures com liderar un projecte propi.

A Figueres sense embuts hi ha la secció "Test figuerenc", on es pregunta a les convidades per llocs i curiositats de la ciutat i acaba amb una pregunta que fan les convidades a l'alcaldessa. En aquest cas, les joves influencers volien saber què poden fer elles per potenciar la bona imatge de la ciutat. L'alcaldessa té clar que discursos com el seu són els que Figueres necessita, "la ciutat necessita que la gent de peu parli sense embuts i, en això, els joves i les xarxes socials tenen molt a dir".

El programa s'ha gravat aquest estiu des de la biblioteca municipal i està previst que s'emeti un nou episodi cada quinze dies.