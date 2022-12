Avui és 28 de desembre. És a dir, el Dia dels Sants Innocents. I amb ell torna la tradició de fer bromes. Algunes són molt creïbles. D'altres, no tant. Fins i tot algunes notícies, molt reals, semblen una bona befa. Més enllà de les burles de la televisió als famosos, els diaris han donat el relleu a les xarxes socials, que s’omplen d’innocentades i innocents. WhatsApp també és carn de canó per jugar una bona o una mala passada. De fet, hi ha aplicacions que s’hi presten perquè siguin el més elaborades possible.

El que va ser una commemoració religiosa amb un toc macabre, ara és un dels esdeveniments anuals més esperats per a molts. Milers de persones aprofiten aquesta data assenyalada per treure el seu costat més humorístic i fer una innocentada a familiars i amics. I, per què no, a desconeguts. A més, a les xarxes socials es difonen bromes de tot tipus i de tot el món, amb les quals més d’un cau. Aquestes són les millors bromes que s’han vist el dia d’avui.

Lidl: dels ‘stilettos’ corporatius a les ‘chapatillas’

Lidl segueix amb la broma de l’any passat, quan la cadena de supermercats va publicar la innocentada a Twitter que fabricaria unes sabates de taló amb els colors corporatius de la marca. La broma va tenir tant èxit que l’empresa va treure de veritat a la venda uns ‘stilettos’ vermells, blaus i grocs. Va ser aquest desembre i es van esgotar en tot just 48 hores.

Aquest any, el supermercat va més enllà i ha ‘presentat’ un nou producte: les ‘chapatillas’, unes sabatilles d’estar per casa fetes de pa de xapata. «Calentones, com acabades de fer», detalla la broma, a la qual no la falta una imatge d’aquest original calçat. La broma no ha passat desapercebuda i des de les 10 hores d’aquest dimecres i fins a les 15 hores suma més de 245.000 reproduccions.

🥖 Sabemos que esto os HARINA ilusión: recién salidas del horno llegan #LasChapatillasDeLidl 🥖



Presentamos el producto con más miga de estas fiestas. Una delicia para andar por casa con los pies siempre calentitos.



¡No te quedes sin las tuyas! 🤗 pic.twitter.com/IK91SEzNFB — Lidl España (@lidlespana) 28 de diciembre de 2022

Són moltes les empreses que volen contribuir al Dia dels Sants Innocents. «Aquest CM s’acomiada del compte de Pescanova perquè li han detectat al·lèrgia al marisc», ha confessat en to jocós l’encarregat de xarxes socials de la marca d’aliments de mar, alhora que anuncia que es canvia al sector carni.

Menú gurmet de Burger King per a la nit de Cap d'Any

En aquesta línia, Burger King ha anunciat que llançarà un «menú gurmet» per a la nit de Cap d’Any. «Un menú que barreja les últimes tendències gastronòmiques amb el sabor de la graella. Perquè aquest any gaudeixis d’un gran sopar i no t’enxampi el moment del raïm cuinant», prossegueix la broma.

🚨COMUNICADO OFICIAL🚨



Este CM se despide de la cuenta de Pescanova porque le han detectado alergia al marisco... 🦐⛔️



A partir de ahora, me centraré en seguir gestionando las cuentas de @burgerking_es, @TakisEsp y es mentira me lo he inventado todo. — Pescanova (@pescanova_es) 28 de diciembre de 2022