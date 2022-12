Els enfrontaments entre hostalers i clients insatisfets són cada vegada més comuns a internet. Especialment a les plataformes de valoració d'establiments, una eina que cada vegada té més pes en els clients a l'hora de triar establiment i en la qual, també, són molts els consumidors que tracten de prendre's la justícia per la seva part deixant males valoracions.

Per aquest motiu, són molts els empresaris que urgeixen a aquestes pàgines a establir mecanismes de control, a fi de filtrar aquest tipus de situacions. Una de les solucions que proposen per a això, és que s'exigeixi una prova de compra abans de publicar el comentari.

I és que la reputació en aquesta mena de plataformes és cada vegada més important per als empresaris, ja que són molts els clients que confien en aquestes estadístiques abans de reservar una taula o decantar-se per un establiment.

Això és el que ha succeït en aquest cas, en el qual la mala opinió d'un client va ser resposta amb duresa pel propietari del restaurant.

Tot va començar amb una crítica a internet sobre el "tracte" dins de l'establiment. "Lloc perfecte sempre que siguis un gosset (no raça humana). Els atenen de manera ràpida i gentil (si ets un ésser humà no esperis el mateix tracte)", comentava l'usuari.

La propietària de l'establiment no va dubtar a contestar al comentari de manera categòrica. "Hola gio i Patri. La veritat és que no entenc molt bé el seu comentari. Sembla que els molesta que tractem als gossos amb afecte. Som amics dels peluts ja que ells no parlen... Sento que no hagi estat del seu grat la situació. La pròxima vegada posi's de 4 potes i bordi una mica i jo mateixa personalment li donaré un tallet de pernil serrà. Una salutació", ha respost davant els aplaudiments d'un gran nombre d'usuaris de Twitter.