"M'està fent una mica de por, el solet de l'àrbitre". Amb aquestes paraules, se sabia que la locució del partit d'Argentina - Països Baixos realitzada pel periodista argentí Alejandro Jorge Fantino acabaria malament.

Evidentment, el locutor estava molt enfadat amb l'actuació de Mateu Lahoz, l'àrbitre més polèmic del Mundial de Qatar 2022 i de nacionalitat espanyola, però ningú no imaginava que el comunicador arribaria tan lluny.

"Són uns fills de puta, boludo. Com no et vols emprenyar? Roben a l'Uruguai com ho van fer, ens donen 10 minuts a nosaltres quan... 10 minuts ens donen! Fa 500 anys que ens roben, fa 500 anys que varen robar l'or, la plata, ens van portar malalties i ens van fer merda", va continuar dient enfurismat el periodista argentí, acusant Espanya no només de tenir un àrbitre qüestionable, sinó d'haver estat responsable de tots els mals que pugui haver tingut el país durant els darrers 5 segles.

Y sí, por si alguno tenia alguna duda , quiero que Argentina gane el domingo por mi amigo Lionel Scaloni, Turu, Pochettino y todos los amigos argentinos que tengo. Argentina me representa y para mí es una nación hermana , Francia siempre que ha podido nos ha dado por el culo. — Siro López (@sirolopez) 14 de diciembre de 2022

"Ara ens segueixen garxant aquests fills de puta, lladres fills de puta. Lladres! Chorros! 10 minuts ens ha donat aquest lladre! Chorro!". Evidentment, el seu discurs va acabar igual de malament que va començar: atacs constants contra el poble espanyol, que no han passat inadvertits.