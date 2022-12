Podria dir-se que els clients tenen més poder que mai. Google ha facilitat que els seus usuaris puguin puntuar i opinar sobre pràcticament qualsevol negoci existent, entre els quals es troben també els restaurants. Aquestes ressenyes són molt útils per a aquelles persones que estan considerant menjar en algun lloc en concret, i llegir les experiències d'altres comensals poden orientar-los i decantar la balança en la seva decisió.

Els amos dels restaurants són conscients que la seva puntuació en el cercador és molt important, ja que pot atraure o espantar a nous possibles clients. Els negocis solen respondre, sobretot, a aquelles persones que han compartit alguna experiència negativa, sempre des del respecte per a causar una bona imatge per als futurs lectors del comentari.

No obstant això, cal no oblidar que darrere d'aquestes paraules hi ha una persona, i no sempre es respon amb tota l'educació que es deuria. És el cas de la persona responsable d'una pizzeria, a qui els nervis li han traït en la seva resposta a una dona que va deixar un comentari negatiu, queixant-se que el restaurant no té wifi. La resposta ha estat tal, que el compte de Twitter 'Soy camarero' ha decidit compartir-la a través d'un tuit.

Una gran respuesta para una reseña de pena👏👏👏 pic.twitter.com/nfPnOJXcFQ — Soy Camarero (@soycamarero) 17 de junio de 2022

La contestació ha estat la següent: «Em recordo de vostè perfectament senyora, es va acostar a preguntar si teníem wifi. Li vam dir que no i va marxar sense tan sols provar cap dels nostres productes, dient que es passaria a menjar més tard, a la qual cosa vam respondre educadament que l'esperàvem a vostè i a la seva família encantats. Mai va venir. Així i tot, té els santíssims collons de puntuar-nos amb dues estrelles sense no haver tastat el nostre menjar. No parla ni del nostre producte (pel qual hem rebut un certificat d'excel·lència), ni de l'atenció rebuda, ni de la comoditat (o no) de l'establiment. El seu únic argument és 'No té wifi'. No, no tenim wifi, som una pizzeria, no un locutori. No és vostè més imbècil perquè no s'entrena dues vegades a la setmana. Si Google permetés puntuar a gent com vostè també li donaria dues estrelles. No per no tenir wifi, sinó per no tenir cervell».

El tuit s'ha viralitzat: 1.293 retuits i 13.200 m'agrada. A més, moltíssims usuaris han compartit la seva opinió respecte als fets. Alguns s'han posicionat a favor de la senyora, argumentant que consideren que el responsable del negoci ha perdut els papers i s'ha passat de la ratlla amb la seva resposta.

Alguns dels comentaris fent costat a la dona han sigut: «Tindran un certificat d'excel·lència pel seu menjar, però d'atenció al client van justos», o «Però la senyora no comenta res del menjar si no del wifi i està en el seu dret de posar-li 2 estrelles si per a ella el servei decreix per això... No ho comparteixo en absolut, però la seva opinió és respectable i el restaurant molta excel·lència en menjar però no en modals».

Per part seva, també hi ha defensors de la resposta del local a la ressenya negativa, referint-se al fet que no es pot jutjar a un restaurant per tenir o no tenir wifi. Alguns usuaris han estat molt directes: «Si tant li importa la wifi que es quedi a casa». Uns altres, han opinat que la valoració hauria de basar-se en altres aspectes: «No, no és respectable, no va menjar, amb la qual cosa no pot valorar el que en realitat és el local, aquestes valoracions negatives, sense sentit, perjudiquen el local i no són representatives de res. És com si vaig al Corte Inglés i li poso 1* per no tenir McDonald's».