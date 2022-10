Mai no és tard. Pot donar fe d'això Iris Jones, una dona que s'ha convertit en viral en les xarxes socials després de participar en el programa This Morning de la televisió britànica ITV, on ha revelat que als seus 83 anys d'edat està tenint «el millor sexe» de tota la seva vida amb el seu xicot, que té 37 anys. Sense pèls en la llengua, l'octogenària va deixar sorpresos als presentadors Phillip Schofield i Holly Willoughby en parlar amb total naturalitat de les seves intimitats amb el seu 'yogurín' egipci, Mohamed Ahmed Ibriham, amb el qual porta tres anys de fogosa relació amorosa.

L'anciana va revelar sense cap enrogiment davant les càmeres que la seva postura sexual preferida és la del «gosset», encara que va confessar que la seva pell «és molt prima, com un teixit», motiu pel qual «Mohamed ha d'anar amb compte quan m'agafa. M'estripa la pell, la pell de les meves cames és molt, molt prima». «Em vaig sentir com una verge una altra vegada» Iris Jones va donar més detalls: «quan es tracta de fer l'amor, pot ser dolorós. Podria acabar en urgències amb esquinçaments en la pell, però hem resolt aquest problema perquè a vegades ho fem com gossos». Va tenir temps també de recordar que la primera vegada que es va ficar al llit amb Mohamed va ser «molt dur»: «Ningú no havia estat prop de mi durant 35 anys, em vaig sentir com una verge una altra vegada. Vam fer servir un tub sencer de KY Jelly (un lubrificant íntim a base d'aigua)». La parella es va conèixer el 2019 a través de Facebook i el romanç va aixecar polseguera en la seva família, que ràpidament li va advertir que aquest home, 46 anys menor que ella, segurament voldria els seus diners o obtenir un permís de residència. No obstant això, tres anys després la relació continua. «No esperava tenir el millor sexe de la meva vida als 83 anys, però certament no em queixo», va declarar la feliç àvia a la revista Closer. Quan va començar el coqueteig en línia de la seva mare a través de la citada xarxa social, ella ho va parlar amb el seu fill Stephen, de 53 anys: «va dir que havia estat parlant amb un home d'Egipte. No sabia la seva edat i realment no vaig pensar massa en allò». Llavors, un dia, ella va sortir i va dir «m'estic enamorant d'ell». En el moment en el qual va saber l'edat que tenia Mohamed, el seu fill va tenir molts dubtes, mentre que el seu germà directament «no el va acceptar»: «Darren ho va prendre pitjor que jo. No volia tenir res a veure amb allò». Al marge de les friccions familiars que ha provocat la seva relació, Iris Jones subratlla que Mohamed «em manté jove, especialment sota els llençols».