Un usuari de Twitter (@PeedroVidaal) ha compartit la indignació que pateix un bloc de veïns pels exagerats crits d'una parella quan manté relacions sexuals. Ho estan tant que no s'han pogut estar de deixar-los una nota en una zona comuna de l'edifici que diu el següent: «Al veí del 2n, tant jo, com el carrer sencer, estem farts de sentir els vostes crits quan ho esteu fent (sobretot la teva xicota). Aquí hi ha més parelles i només se us escolta a vosaltres i no és ni mig normal. Entenc que es pugui sentir una mica, però això és una burrada. Com això continuï així cridaré a la Policia (o al SEPRONA, no sé si la que crida és una dona o un mico en zel, a mi em baixaria de sentir-la, però vaja, per a gustos, colors). Una salutació». El cartell s'ha fet viral en qüestió d'hores.