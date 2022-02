Des de la seva creació, Google Maps s’ha convertit en una eina fonamental per ubicar-nos o identificar llocs de tot el món. Entre la seva ingent informació podem explorar el planeta gairebé al complet gràcies no només als mapes, sinó també a les imatges captades per satèl·lit i les que aporta la funció complementària street view. Des d’un simple mòbil, ja no hem d’imaginar ciutats o paisatges. Els podem veure directament a la pantalla.

No obstant, hi ha racons que escapen fins i tot a l’ull del gran gegant d’internet. És el que passa, per exemple, amb àrees geogràfiques sensibles per als estats des del punt de vista de la seguretat. Google ha arribat massa lluny i el detall de les imatges pot comprometre informació que els governs prefereixen mantenir en secret. Però alguns d’aquests espais vetats als ulls digitals dels curiosos queden de vegades submergits en el misteri i donen lloc a tota mena de teories. Aquests són alguns dels llocs vetats o difuminats a Google: Corea del Nord Corea del Nord és un dels països més hermètics del món. I això es reflecteix al mapa digital de Google Maps. Més enllà dels llocs esborrats per raons militars o de seguretat, grans àrees del país apareixen difuminades o amb una informació molt escassa respecte al nom de llocs o carrers. Fins al 2013, va ser l’únic lloc del planeta que no apareixia en la cartografia del cercador. Israel Sense arribar als extrems de Corea del Nord, Israel limita la qualitat de les imatges per satèl·lit del país i això es veu quan es fa zoom sobre zones concretes. Google sí que ofereix, no obstant, informació completa dels mapes i permet recórrer els carrers amb ‘street view’. Frontera entre Mèxic i els Estats Units Un tram de la frontera entre Mèxic i els Estats Units apareix difuminat a les imatges de Google Maps. Es tracta d’un espai entorn del riu Bravo que separa Chihuahua de Texas. Fortalesa d’Isabel II (Menorca) Les àrees militars són llocs que habitualment apareixen difuminats o pixelats a Google Maps. Un d’ells és la fortalesa d’Isabel II, a la península de la Mola, a Maó (Menorca). A la mateixa illa, a no gaire distància, apareix una altra zona esborrada, la caserna des Castell. Illa Jeannette (Rússia) Google no mostra l’illa Jeannette, la més oriental del grup de les De Long de l’arxipèlag de Nova Sibèria, al mar de Sibèria oriental, que forma part de Rússia. El que es pot veure és una taca negra. La residència de Puigdemont a Waterloo De vegades, algunes propietats apareixen pixelades per petició dels propietaris o inquilins. I sembla que és el cas de la residència a Waterloo (Bèlgica) de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont. 2125 de Seymour Avenue, a Cleveland (Estats Units) En alguns casos, el veto l’imposa el propi cercador. El gegant d’internet no mostra una vivenda de Cleveland (Estats Units) on un home va mantenir retingudes tres joves que va segrestar –dues d’elles menors– i violar durant gairebé una dècada, fins a 2013: un dels casos de violència masclista més greus de les últimes dècades als EUA.