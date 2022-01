Guanyar una fortuna gracies a les obres d'art pintades per un gos. Sembla impossible, però és real. Lisa Kite, una dona de 58 anys, s'ha endut a la butxaca més de 18.000 euros perls quadres que l'Ivy, la seva pastor australiana de nou anys, pinta des de fa set anys.

Segons ha relatat la propietària del ca, l'animal va fer la primera pinzellada en un llenç en blanc quan tenia dos anys. Va ser en aquell moment quan la dona es va adonar que la gossa tenia facilitat per aprendre noves tècniques. Ara té nou anys i en el seu catàleg personal es troben pintures amb noms tan peculiars com "Merengue" o "Gat de la Selva" que es venen a diferents preus; el més alt se situa al voltant de les 360 lliures (aproximadament uns 433€).

La gossa també té el seu propi perfil a les xarxes socials, on reuneix més de 20.000 seguidors, on la seva propietària no només comparteix la vessant artística de l'animal sinó els moments més tendres, amigables i fotogènics del seu dia a dia.