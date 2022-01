La disfunció erèctil també podria ser una conseqüència més de la covid. És el que ha explicat un home estatunidenc, i que ha publicat Diario de Mallorca (del mateix grup editor que l'EMPORDÀ), que ha confessat que després de superar la malaltia té problemes en les seves relacions sexuals i que el seu penis s'ha escurçat en gairebé 4 centímetres.

El pacient, que es va identificar com un home heterosexual d'uns trenta anys, va comptar en el podcast de consells sexuals How To Do It, que després d'haver patit severament la malaltia al juliol de l'any passat i haver hagut de ser hospitalitzat, va quedar amb un efecte secundari inesperat: disfunció erèctil.

Segons la seva declaració, recollida per una nota del diari britànic Daily Mail, el problema ha tingut un “profund impacte en la meva autoconfiança i les meves habilitats en el llit”.

L'home, qui resideix als Estats Units, va explicar que és un “heterosexual d'uns trenta anys. Al juliol de l'any passat vaig contreure covid i estava molt malalt. Quan vaig sortir de l'hospital, tenia alguns problemes de disfunció erèctil. Aquests van millorar gradualment amb una mica d'atenció mèdica, però sembla que em vaig quedar amb un problema durador”.

Després va agregar: “El meu penis s'ha encongit. Abans d'emmalaltir-me, estava per sobre de la mitjana, no enorme, però definitivament més gran del normal. Ara he perdut al voltant d'una polzada i mitja (3,81 centímetres) i estic decididament per sota de la mitjana. Aparentment es deu a un mal vascular, i els meus metges semblen pensar que és probable que sigui permanent”.

L'escurçament del penis és possible entre els qui té covid

Els metges li han dit que aquest problema és possible en un home que hagi passat la covid i que és probable que sigui permanent. La infecció per covid pot causar mal vascular en el teixit erèctil. Un estudi de l'University College London fet entre 3400 persones va descobrir que el penis escurçat era un símptoma rar entre 200 pacients que van tenir covid durant un període prolongat.

La grandària del penis té solució, segons alguns metges

No obstant això, els uròlegs han assenyalat que existeixen mètodes de rehabilitació per a restaurar la longitud perduda del penis. Tant la doctora Ashley Winter, uròloga a Oregon, com el doctor Charles Welliver, uròleg i Director de Salut Masculina a Albany Medical College, Nova York, aposten per les pràctiques de rehabilitació que involucren medicaments, estiraments i dispositius de buit poden ajudar a recuperar la longitud del penis perduda amb el temps.

La Facultat de Medicina Miller de la Universitat de Miami en el seu estudi "demostra la presència del virus en el penis molt després de la infecció inicial en humans i suggereix que la disfunció generalitzada de les cèl·lules endotelials de la infecció per covid pot contribuir a la disfunció erèctil resultant". No obstant això, els metges emfatitzen que es necessiten més recerques per a validar els efectes del virus en la funció sexual.