Dídac Ribot és un popular ‘youtuber’ d’humor i acumula més de 500.000 seguidors a Instagram. El 15 de gener passat les xarxes se li van girar en contra després que una noia de Torremolinos publiqués que havia intentat lligar amb ella aquest estiu, quan tenia 15 anys i ell 26.

Vale, primero, Didac Ribot me pidió fotos y sexo sabiendo que yo tenía 15 años teniendo él 26 hace 6 meses. Este video es en el que empezamos a hablar y le digo mi edad pic.twitter.com/cRjOLLHszC — briisa05_ (@BrisaCamille) 15 de enero de 2022

En les captures de pantalla que mostra la noia, es veu com és ella que parla primer a aquest creador de contingut des de l’admiració. Ella li explica que té recuperacions de tercer d’ESO, però això no fa que Ribot pari i li envia una foto seva amb el text «brazaco de masturbarme» i fins i tot li pregunta si és verge.

La noia ha aclarit que pujava el fil a Twitter perquè «és possible que a altres noies els hagi passat i fins que no ha sortit allò d’Energuia no sabia com denunciar-ho».

Subo este hilo porque es posible que a otras chicas les haya pasado y hasta que no ha salido lo de energuia no sabía como denunciarlo — briisa05_ (@BrisaCamille) 15 de enero de 2022

El cas d’Energuia i les ‘nekos’

Ribot no ha sigut el primer ‘influencer’ a rebre acusacions d’intentar lligar amb menors d’edat.

Energuia és un ‘tiktoker’ i ‘streamer’ de 27 anys el contingut dels quals gira en gran part sobre les begudes energètiques. En un dels últims directes de Twitch, quan li preguntaven sobre el seu prototip de noia, ell contestava que li agraden les ‘nekos’ (que significa gat en japonès). Afegia que són «aquest tipus de noia, sempre majors d’edat, que es comporten amb un estil infantil». En la mateixa conversa també admetia que havia pagat perquè algunes de les seves seguidores li enviessin fotos.

Vaya tela el directo de Energuia pic.twitter.com/0uQgUvld6g — Tascón (@TASCON__) 10 de enero de 2022

Moltes persones han acusat Energuia d’agradar-li les nenes petites, malgrat que ell havia posat èmfasi que eren majors d’edat. El ‘tiktoker’ Kappah ha compartit a les seves xarxes socials missatges anònims d’altres noies que asseguraven que Energuia havia intentat lligar-hi.

Energuía ha intentat respondre a les acusacions amb un directe explicant que «li agrada mostrar-se pròxim» i que quan comença a parlar amb una noia no li pregunta quina edat té, per això no sabia que havia parlat amb menors. Aquest dilluns ha explicat a Instagram que s’han anul·lat les col·laboracions i que les marques no volen saber res d’ell per la «mala publicitat».

El judici de les xarxes

Al ser persones conegudes i al denunciar-se tot a través de les xarxes socials, els comentaris no han tardat a aparèixer, ja siguin condemnant les actituds d’Energuia i de Dídac Ribot o qüestionant el relat de les noies.

2022 🚩

Energuia ✅

Didac Ribot ✅

Next??? — qz (@MarioQz_) 16 de enero de 2022