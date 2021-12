Costa 10 euros i es diu "eina de distància social" o "social distance zapper". És una espècie de clauer extensible que dóna una descàrrega elèctrica de 4.5 volts a qui s'acosta massa. El seu fabricant, una empresa nord-americana de regals, proposa utilitzar-lo per a fer "complir de manera divertida amb el distanciament social" impost per les restriccions del coronavirus. S'ha estat venent, segons ha comprovat Cas Obert, el canal de recerca i successos de Premsa Ibèrica, en pàgines web i, fins fa uns dies, en grans magatzems i botigues de tota Espanya.

Aquest clauer elèctric, que es ven en tota la Unió Europea, els Estats Units i el Canadà, posa a les mans del seu amo sotmetre a petites descàrregues elèctriques a qui consideri que se salta la distància social o la bombolla preventiva contra el covid. "Mantingues a tothom a una distància segura", s'anuncia. Cap en una butxaca (7cm), però és extensible i arriba fins als 63 centímetres, com una espècie de bastó.

Menors i malalts

Funciona a piles i té un botó per a activar la descàrrega elèctrica contra qui s'aproximi més del compte i provocar-li una paràlisi muscular temporal i localitzada. Els seus fabricants adverteixen que no ha d'utilitzar-se contra menors de 14 anys ni persones que pateixin patologies mèdiques.

Cas Obert ha comprovat com aquesta eina es venia encara aquesta setmana en botigues espanyoles i s'oferia com a "regal original" per a Nadal en pàgines web de grans magatzems i tot tipus d'establiments. El dimarts, 30 de novembre, ja estava esgotat en diversos d'ells, que oferien als seus clients, això sí, la possibilitat d'encarregar-ho per a poder adquirir-ho en uns dies.

"Provoca enrampades"

No obstant això, alguns dels centres comercials on es promocionava i es venia han començat a retirar aquesta "eina de distància social" de les seves ofertes nadalenques. Un reporter d'aquest canal va voler comprar-la i li van explicar que el producte ja no estava disponible perquè "diversos clients s'han queixat que provoca enrampades".

Aquesta decisió s'ha produït després que desenes de persones denunciessin, a través de les seves xarxes socials, la venda del producte en diferents botigues espanyoles: "No és Fake news o un muntatge. Ho podeu comprar al web", escrivia la setmana passada un usuari en Twitter. Un altre home li va respondre: "Això és una arma, denúncia a Consum!!!".

Crítiques dels negacionistes

El "social distance zapper" també ha generat crítiques entre alguns negacionistes de la covid, que aquests dies s'expressen així en la xarxa: "Venen implements globalistes perquè els covidians facin descàrregues a qui no respecti distància de seguretat. El que faltava, temerosos i armats"; "venen porres elèctriques per a guardar la distància social, els assassins creadors de la dictadura sanitària van a per totes".

Encara continua sent possible comprar aquest polèmic regal nadalenc en diferents portals web. En un d'ells, s'ofereixen els avantatges del producte amb una certa ironia: "Algunes persones semblen no entendre el que són dos metres de distància. Algunes persones només necessiten electrocutar-se lleugerament".

Una altra oferta ho defineix com a "eina telescòpica de butxaca" i defensa els seus avantatges. Indica que "amb una petita descàrrega elèctrica (zap) evita a qualsevol idiota prou ximple per a entrar en el teu espai personal", ja no serà necessari "entrar en una discussió inútil sobre la Covid-19 amb un complet estrany. Només, ZAP!".