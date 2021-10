La cantant i icona ‘queer’ Samantha Hudson continua presentant ‘singles’, cadascun més polèmic. Aquest dimarts, coincidint amb el 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat, l’artista ha decidit presentar Por España. La lletra l’ha escrit Adriá Arbona de Papa Topo, mentre que la música és un insòlit popurri de copla, pasdoble, bakalao i, al final, sevillanes.

El vídeo mostra com Samantha Hudson i les components de Papá Topo s’enfronten en un bar ple de símbols falangistes a uns homes vestits amb indumentària neonazi, unes imatges que s’entremesclen amb estampes de l’Espanya ‘cañí’, com un tablao flamenc i una bailaora (la mateixa Hudson) a qui no li falta detall i fins i tot té una ‘peineta’ feta a base de banderilles taurines.

La icona ‘queer’ fa constants referències a la llei de memòria històrica i al dictador: «Paco, paquillo sexy caudillo [...] Me gusta mucho tu aguilucho / Como le gusta la trucha al trucho / Por España, Paco, me pones bellaco / Contra la pared, ven, fusílame / Por España, papi, déjame bien guapi / Déjame coqueta en una cuneta».

El videoclip, que firma Fran Granada, té escenes de gran violència, com quan la pròpia Hudson, vestida de faralaes, li vola el cap amb un rifle o escopeta al general Francisco Franco, per al qual balla al tablao.

Samantha Hudson és el nom artístic d’Iván González Ranedo –un palmesà de 22 anys que va saltar a la fama el 2015 amb el videoclip de ‘Maricón’, un treball de l’institut publicat a internet que va obtenir milers de visualitzacions i en la qual criticava la falta d’inclusió del col·lectiu LGTBI en la comunitat cristiana– porta tot el dimarts sent ‘trending topic’ a Twitter Espanya, on ha aconseguit missatges positius –que lloen la posada en escena i el missatge reivindicatiu– i negatius, que critiquen precisament el mateix: que es burli de la bandera i d’icones espanyoles.