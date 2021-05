Un tuit dels grallers Quatrevents sobre un jove estudiant de gralla ha acabat amb més de tres mil retuits i la donació, per part de l’escriptor Jair Domínguez, d’una guitarra elèctrica. El gest, del que se’n va fer ressò fins i tot Televisió de Catalunya al programa Planta Baixa, es va consumar el cap de setmana passat i ara el grup medita què fer amb l’instrument.

El figuerenc Ivó Jordà forma part dels Quatrevents, un grup que fa temps que, a través del seu compte de Twitter, reivindica la importància de la gralla, «ja que és un instrument mal vist i considerat de segona», i la música tradicional. Ho fan, però, d’una forma imaginativa i irònica. L’1 de maig se’ls va acudir penjar un Tuit que dèia: «Ahir un jove alumne ens deia que vol deixar la gralla perquè tocant-la mai podrà ser famós. Vam quedar que si un tuit sobre gralles arribava a 1000 RT no ho deixaria. Ens hi ajudeu?». Un dels que van respondre a la crida va ser Domínguez animant amb un altre tuit: «Si aquest tuit arriba a 1000 RT li regalo una guitarra elèctrica i evito que hi hagi un nou graller a Catalunya».

Si aquest tuit arriba a 1000 RT li regalo una guitarra elèctrica i evito que hi hagi un nou graller a Catalunya. https://t.co/gvUTUpjE0X — Jair Dominguez (@sempresaludava) 1 de mayo de 2021

«Volíem fer soroll», explica Ivó Jordà. I ho han aconseguit amb més de tres mil RT i dos mil likes. Tot i que aquest alumne és una figura imaginada, Jordà assegura que podria representar «el 90% d’alumnes perquè qui estudia la gralla amb la intenció de dedicar-s’hi no ho pot fer, els mitjans s’enriuen i tot malgrat que hi ha gent que hi viu i en fa coses boniques». Ivó Jordà reconeix que «en Miquel som tots» i gràcies a la complicitat de Domínguez també s’ha fet més gran.