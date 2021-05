El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Gobern d'Espanya està coordinant les actuacions per al seguiment de Wally, la balena grisa del Pacífic greument malalta i desorientada que es troba en aigües de Mallorca després d'un agònic periple pel Mediterrani.

Segons ha informat el departament de Teresa Ribera en un comunicat, les actuacions compten amb l'assessorament de l'aquari de Palma, de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i del Oceanogràfic de València. Sota la vigilància de Salvament i Seguretat Marítima, s'està fent un seguiment de l'evolució de les circumstàncies per a decidir els següents passos a donar. Es tracta d'una balena grisa del Pacífic a la qual des de fa setmanes s'havia vist al Mediterrani, molt lluny de les aigües on habita (costa dels Estats Units).

Encara que en un primer moment la balena va prendre rumb cap a l'Estret de Gibraltar, finalment l'exemplar va canviar la seva ruta a l'altura de la costa valenciana i es va endinsar cap a les aigües de Balears, primer d'Eivissa i després de Mallorca. És un animal jove, d'uns dos anys, vuit metres de longitud i unes 7-8 tones de pes. El seu estat és crític i es troba en fase terminal. Durant tot el dia, els efectius de Salvament Marítim han treballat per a mantenir tranquil a l'animal, lluny dels curiosos, mentre es continua avaluant la millor manera de procedir.

Els investigadors del Oceanogràfic de València compten amb el material i els experts per a sacrificar a l'animal de manera indolora, si bé és cert que aquesta tècnica en la mar amb un animal d'aquesta envergadura és arriscada. Per això, des del MITECO aclareixen que si finalment l'animal encallés a la platja, «seria el moment d'intervenir per a evitar-li sofriment».

Wally, com ja s'ha batejat a aquest cetaci, porta dies confosa i desorientada lluny de la seva llar. El biòleg *frances Eric Hansen creu que la balena va poder cometre un error. L'escalfament global ha fos el gel dels passadissos que connecten l'oceà Pacífic amb l'Atlàntic. El cetaci hauria d'haver descendit per la costa del Pacífic des d'Alaska fins a Califòrnia. No obstant això, va virar per l'Atlàntic fins a la costa francesa i després va arribar al Mediterrani.

A la investigadora Celine Tardy el preocupa que Wally ha baixat molt de pes i no pot trobar al Mediterrani els invertebrats dels quals s'alimenta. El seu futur en el Mediterrani no és falaguer. Hi ha massa trànsit de vaixells, ja va caure en unes xarxes de pesca de les quals es va alliberar per si mateixa.

Les últimes notícies sobre l'animal, d'aquest dissabte 22 de maig, indiquen que des d'ahir a la tarda s'ha perdut la pista sobre Wally, ja que ja no està en la costa de Mallorca, enfront de Calvià, on la hi estava controlant. Els tècnics esperen que es produeixi alguna notificació per a continuar actuant, una vegada que la hi localitzi. En tot cas, Gloria Fernández, del Palma *Aquarium, que coordina les labors de seguiment, ha assenyalat: «Està en un estat irreversible, no sabem quant temps més pot romandre viva. Ha perdut tota la seva reserva grassa i bona part de la seva massa muscular, està molt depauperada i molt esgotada, ahir deixava de nedar i es parava sovint per a descansar».

Altres tècnics han recordat que l'animal «no està de vacances al Mediterrani», sinó que està sofrint i per això han demanat a la població que no l'assetgin ni la molestin en cas d'albirar-la.