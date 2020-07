Els youtubers Broo's graven una de les seves bromes a Roses

Els youtubers Broo's, amb gairebé dos milions de subscriptors al seu canal, han gravat recentment un dels seus vídeos a Roses.

El canal de Youtube Broo's TV ofereix contingut de bromes al carrer que fan els dos presentadors, @abelbsf i @fblaket, amb l'ajuda de còmplices i gravats amb càmera oculta. En aquesta ocasió, passegen per Roses fingint que un d'ells fa comentaris referint-se a "melons" quan es creua amb noies i, en realitat, hi ha el seu company darrere d'elles amb dos melons a la mà.

La majoria de noies passen de llarg quan se'l creuen i respiren alleujades quan s'adonen que el comentari era per uns melons de veritat, algunes riuen molt amb la broma i a altres no els hi fa cap gràcia. El vídeo ha superat els cinc milions de reproduccions i, tal com expliquen els seus creadors, això va fer gravar una tercera part "per què mires el cul de la meva xicota", que ja s'acosta als dos milions de reproduccions.

L'Ajuntament de Roses va compartir al seu compte d'Instagram l'èxit d'aquest vídeo i va celebrar que els youtubers triessin el municipi per fer-lo.