Escandalosa oferta en un portal de la Generalitat: «Es busca dona sense fills per 500 euros i dos festius al mes»

Molta gent busca feina a Catalunya. Tot i que no sempre les condicions són les desitjades, la necessitat de treballar impera en els usuaris que estan desitjant sortir de la desocupació i realitzar una activitat laboral remunerada. No obstant això, hi ha empreses que, conscients de les necessitats dels aturats, llancen ofertes de feina que freguen l'esclavitud i la il·legalitat.



És el cas d'una oferta que s'ha publicat en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), un organisme que pertany a la Generalitat. En aquesta oferta, que ha corregut com la pólvora per les xarxes socials, es demana una "treballadora de la llar interna, amb descans de 2 dies a el mes, experiència en atenció a la gent gran, papers de residència en regla, no tenir fills, tenir experiència en alimentació per a gent gran, atenció de neteja de la llar, carnet de conduir i bon caràcter". Tot això, a canvi de 500 euros mensuals.





"Una oferta de empleo publicada por la Generalitat (Servicio Público de Empleo de Cataluña) buscaba por 500 euros a una trabajadora del hogar interna, sin hijos y que librara dos días al mes" ?? pic.twitter.com/dgwrYn8zBc — Joseba Mirena (@CasviFactory) January 19, 2020

Fonts del SOC, i ho van fer després de requerir tres vegades a l'empresa que ho fes i que aquesta no fes cas. No obstant això,segons va comprovar Europa Press, i, com a mínim, una persona s'hi va inscriure.El SOC depèn de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i és l'organisme que té assignades les competències de l'administració catalana en matèria d'ocupació. Posa a disposició de "totes les empreses i persones que ho desitgin" el portal Feina Activa, en el qual es va penjar aquesta oferta, amb la intenció de mitjançar en el mercat laboral de manera lliure i gratuïta, segons es pot llegir a la seva pàgina web.Les citades fonts del SOC sostenen que empreses i autònoms poden registrar ofertes de treball al portal, però que després, situació que han remarcat que passa molt poques vegades. El SOC treu "en un màxim de dos dies, com a molt tres" les ofertes fraudulentes, però, en el cas de l'esmentada oferta de la treballadora de la llar i les cures,