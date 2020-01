'Reviu' al dipòsit de cadàvers mentre la rentaven pel seu funeral

L'Hospital Abbasi Shaheed, al Pakistan, va ser escenari d'un d'aquells successos difícils d'explicar. El cos de Rasheeda Bibi, una dona de 50 anys, era en un dipòsit de cadàvers de la ciutat de Karachi. Els metges del centre ja havien expedit la partida de defunció i la morta era a punt per ser rentada i preparada per al funeral.

"El seu cos feia ja uns 20 minuts que era al dipòsit i havíem començat a rentar-lo", ha relatat la seva filla, Shabana, al diari The Express Tribune. Llavors, l'encarregada de supervisar tot el procés es va adonar que les extremitats de dona suposadament morta s'estaven movent. "Vam córrer immediatament a comprovar-li el pols i vam veure que respirava", explica. La dona "reviscuda" es troba ingressada al mateix hospital on està sent tractada.