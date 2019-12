Pugen una pacient que porta 109 dies a l'UCI a l'últim pis de l'Hospital "perquè vegi la llum del sol"

A vegades no calen moltes paraules per explicar les millors històries. Altres vegades, només una imatge ho diu tot. Aquest és el cas del petit missatge que un usuari de Twitter va llançar el passat 4 de desembre a través de les xarxes socials. @juanviert publicar una foto amb la qual mostra un gest d'humanitat del personal sanitari de l'Hospital Universitari de Canàries amb una pacient. "Ahir el personal de l'Hospital Universitari pujar al desè pis de la torre de l'hospital una pacient que porta 109 dies a l'UVI (on no arriba la llum natural) perquè veiés la llum del sol".



Aquest moment ha commogut les xarxes socials, on el tuit compta amb milers de 'likes' i nombrosos missatges d'agraïment, com aquest: "Són realment les persones el valor més important amb què comptem. Gràcies a tants professionals que cada dia amb dedicació, esforç i humanitat fan que la vida dels altres sigui una mica millor".





ayer subimos al décimo piso de la torre del hospital a una paciente que lleva 109 días en la uvi (donde no llega la luz natural) para que viera la luz del sol ?? pic.twitter.com/IEE6EyUElV — Juan (@juanviert) December 4, 2019