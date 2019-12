Indignació per l'oferta d'un discapacitat: «Busco noia amb pits generosos per acompanyar-me»

D'ofertes laborals no massa atractives està el mercat ple, però de vegades se'n difonen algunes que porten a la indignació. És el cas d'un anunci publicat fa uns dies en un portal d'internet per algú que s'identificava com un discapacitat de Cambados (Galícia). "Busco noia llatina (atrevida, sexy i amb pits generosos) per acompanyar-me (...) Imprescindible enviar fotos de cames i escot", deia el text, ja suprimit.



'Mierda Jobs', que denuncia abusos laborals de tota índole, va difondre l'oferta. Des del seu compte a Twitter, acostumat a veure casos de tots els colors, es qualificava l'anunci d'"insuperable".





Este tipo busca una mujer para acompañar a una persona minusválida que sea "atrevida, sexy y con generosos pechos".



Para trabajar tienes que mandar fotos de piernas y escote



Insuperable. pic.twitter.com/0hL0yj3QHD — Mierda Jobs (@JobsMierda) November 14, 2019

Al fil de respostes sorgit de la publicació, un altre usuari penjava una altra oferta d'un estil molt similar, en aquest cas per una cafeteria, amb un text que fa pensar en què ha estat redactada per la mateixa persona. El contingut, però, és encara més greu, ja que posava el "sexe sense preservatiu" com a condició a complir durant l'entrevista de treball. L'anunci resulta tan extrem que alguns usuaris han suggerit que es tracta d'ofertes falses.