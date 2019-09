Anul·len el matrimoni entre un home i una nena de 9 anys en fer-se públic un vídeo del casament

Una sèrie de publicacions a Twitter i la reacció dels usuaris ha aconseguit que s'anul·li el matrimoni entre un home de 28 anys i una menor de 9 que es va celebrar a Bahmai, un comtat de l'Iran. "L'Iran va ser pioner en el respecte pels drets de les dones en el món. Però la religió més bruta del món arruïnar la seva magnífica cultura. Sota el secular Pahlavi, el matrimoni estava prohibit a les dones menors de 18 anys, però en el règim islàmic, una nena de 13 anys es veu obligada a casar-se amb un home de 28 anys!", informava el periodista Babak Taghvaee a través del seu compte de Twitter, en un post en el qual s'observa el vídeo de l'enllaç entre l'home i la nena.





#Iran once pioneered respect for women's rights in the world. But the world's most filthy religion ruined its magnificent culture. Under the secular #Pahlavi, marriage was prohibited to women under 18, but in the Islamic Regime,a 13yrs old girl is forced to marry a 28yrs old man! pic.twitter.com/0ktuDqbN53 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 2, 2019

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad ??? (@AlinejadMasih) September 2, 2019

Sense cap dubte, les denúncies dels usuaris de la xarxa socials tant de dins com de fora de l'Iran, van aconseguir que finalment el matrimoni fos anul·lat, tal com va confirmar Taghvaee: "Sota la pressió del públic, les autoritats del règim Islàmic de Iran van ordenar a la cort islàmica del comtat de Bahmaei revocar aquest matrimoni. Ara els mitjans estatals del règim afirmen falsament que l'home tenia 22 anys i no 28! Però accepten que la nena tenia només 9 anys! ", escrivia en el seu tuit . Masoumeh "Masih" Alinejad-Ghomi també va fer pública l'anul·lació del matrimoni en un tuit en què a més explicava que havia rebut amenaces per part "del nuvi". "Aquest matrimoni va ser anul·lat després que aquest vídeo es tornés viral. Aquest és el poder de les xarxes socials. No obstant això, el sistema legal que permet als homes prendre núvies menors d'edat segueix vigent".